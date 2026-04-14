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“Una pérdida que enluta”: Defensa se pronunció sobre femicidio de la militar en La Chancha

El Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado ante el femicidio de Ananis Reyes, la soldado primera que cumplía funciones en el batallón Jura de la Constitución de Comunicaciones Nº 2.

“Hoy acompañamos con respeto y profundo dolor a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros y compañeras, abrazándolos en este momento tan difícil, ante una pérdida que enluta a toda la Institución”, dice el comunicado divulgado por la cartera.

Desde Defensa Nacional reafirmaron su “compromiso de seguir trabajando con firmeza para prevenir y erradicar toda forma de violencia, en particular la violencia basada en género, para que hechos como este no vuelvan a repetirse”.

La militar, de 18 años, y sus padres fueron víctimas del policía José Capillera, de 26, quien luego de asesinarlos el pasado viernes en su casa de La Chancha se suicidó.

José Capillera tenía un hijo con una expareja, con quien había terminado el vínculo hace algunos meses. Desde entonces, pese a que tenía relación con el menor, había comenzado a salir con otra mujer, una de las víctimas del asesinato múltiple.

El hecho ocurrió en el barrio La Chancha, de Punta de Rieles, precisamente en pasaje Colibrí e Hidra. El hombre disparó contra las tres víctimas con su arma de reglamento, y luego salió de la vivienda y recorrió algunas cuadras.

Antes de quitarse la vida, llamó a otro efectivo policial y le dijo que se había “mandado una macana”, además de contarle que había decidido suicidarse. El efectivo le pidió a Capillera que no lo hiciera y comenzó a llamar a las autoridades para ir hasta el lugar; sin embargo, el policía cortó y se disparó.

Capillera era una persona de origen humilde; ingresó a la Escuela Nacional una vez terminada la etapa liceal. Quienes lo conocieron aseguraron que era una persona “muy callada”, pero que, cuando lograba entablar un vínculo, solía “soltarse”. “Era un gurí bueno, siempre dispuesto, y de esos policías que lo único que saben hacer es justamente eso: ser un compañero de la fuerza”, comentó a Montevideo Portal uno de sus superiores.

El vínculo con su pareja había sido conflictivo desde hacía varios meses. De hecho, existían denuncias por violencia, pero siempre ambos volvían a estar juntos antes de que las autoridades pudieran actuar.

Al notar lo que sucedía, sus suegros quisieron intervenir, lo que causó molestias en Capillera. Hacía varias semanas que el policía no hablaba con los padres de su novia, lo que, a su vez, provocó peleas en la pareja.

De acuerdo con el avance de la investigación, se presume que Capillera discutió con las tres víctimas en la vivienda de La Chancha el pasado viernes. En determinado momento, tomó su arma y disparó; estaba uniformado porque ingresaba a su turno ese mismo día.