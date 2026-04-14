Hermano e hijo de víctimas de triple crimen: “Se pudo haber evitado hace mucho tiempo”

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El hermano y la expareja de Ananis Reyes, la militar víctima del femicidio en La Chancha a manos del policía José Capillera, afirmaron que había una denuncia previa contra el agresor y que la situación “se pudo haber evitado hace mucho tiempo”.

El hermano de la víctima —e hijo del matrimonio también asesinado en el marco del femicidio y posterior suicidio de Capillera— contó el momento en el que se encontró con la violenta escena.

En diálogo con Subrayado, el hombre dijo que el pasado viernes había coordinado con su hermana para buscar un par de championes a la casa donde vivían las tres víctimas y el femicida.

“Yo llamaba y nadie me respondía. Me tomé un taxi para ir hasta allá a buscar los championes y me encontré con lo que me encontré”, rememoró el familiar de las víctimas.

El hermano de Reyes dijo que la situación “se pudo haber evitado hace mucho tiempo” y recordó que su excuñado tenía una denuncia en su contra por haber tenido “un perfil violento”.

El hecho en concreto fue contra la expareja de la víctima del femicidio, quien también dio su versión de los hechos al noticiero sobre el altercado que tuvo con Capillera.

Según el relato del hombre, el hecho ocurrió cuando había llevado a su excuñado a saludar a Reyes y, “por instinto”, él también lo hizo. Al otro día, Capillera lo cruzó. “Él me tiró el auto encima, se tiró desacatado y me apuntó con el arma de reglamento y cargándola”, contó.

La expareja de Reyes denunció el hecho ante la Policía, pero Capillera no tuvo ninguna represalia por la situación.

Ananis, de 18 años, era parte del Ejército Nacional. Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal, Annais Reyes ingresó a los 16 años como aprendiz a la Escuela de Comunicación del Ejército. Luego del período de estudio y preparación, al cumplir 18, quedó efectiva dentro del Batallón de Comunicaciones 2.

Reyes había denunciado por amenazas a Capillera. La pareja vivía con los padres de la joven en la casa de Punta de Rieles, precisamente en la zona de La Chancha, donde ocurrió el triple crimen.

De acuerdo con lo que la joven había transmitido a su entorno, pensaba terminar con la relación con Capillera porque la convivencia con el policía se había vuelto compleja, tanto en relación con ella como con sus padres.

Una amiga de la joven contó a Montevideo Portal que el día antes del asesinato se había juntado con Reyes a tomar mate. En ese momento, le contó lo de la denuncia, así como también su miedo de dejar de estar en la relación con Capillera por miedo a que le hiciera algo.

“Es increíble cómo un día estaba tomando mate con ella y al otro me entero de que los había matado a todos”, añadió la mujer, quien prefirió no ser mencionada porque entiende que “queda familia de Any y hay que respetar”.

En la charla que tuvo con su amiga, Reyes contó que, cuando lo denunció a Capillera, este la convenció de seguir adelante con la relación. “Le dijo que todo iba a cambiar, por eso ella siguió un tiempo con él”, indicó.