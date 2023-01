“Una película de la década del 60”: la versión del gobierno por el audio de Astesiano

Política

En las últimas horas se divulgó un audio del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano en el que dialogaba con el exsubdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira. En él, Astesiano habla de un “traidor”, quien habría acercado al presidente Luis Lacalle Pou una ficha donde constaba su prontuario policial y penal.

De acuerdo con el relato de Astesiano, Lacalle habría rechazado la información y reconocido que estaba al tanto de todo lo hecho por el excustodio.

Desde el gobierno entienden que la veracidad de los dichos de Astesiano las tiene que determinar la Justicia, por lo que el entorno del presidente no pretende salir a desmentir cada información nueva que se filtra a través de la prensa, de acuerdo con lo que dijo una fuente del oficialismo a Montevideo Portal.

En el audio, consignado este martes por La Diaria, Astesiano asegura que el “traidor” le llevó una ficha con su información personal a Nicolás Martínez, secretario de Lacalle. Sin embargo, la fuente aclaró que no le consta que esto haya sucedido.

En otro pasaje del mensaje de voz que envió Astesiano a través de WhatsApp, describe que, en una viaje hacia Punta del Este, el presidente ordenó que su expareja, Lorena Ponce de León, fuera en “el auto de la custodia” para poder hablar mano a mano con el exfuncionario presidencial.

“Me fui con el presidente hasta Punta del Este. El presidente bajó a la primera dama de la camioneta y la mandó en el auto de la custodia. Se fue hablando conmigo porque yo quería renunciar. Me agarraba del brazo y me decía: ‘Vos no te vas, vos no te vas’. Requemado estaba yo; cuando empezás y estás trabajando con traidores que sabés que te están investigando, para qué vas a ir”, relató Astesiano.

Si bien es difícil de corroborar que este episodio se haya dado o no, al núcleo íntimo de Lacalle le parece hasta propio de la ficción porque no suele ser la forma de proceder del presidente. Toda la escena en la que habla de que bajó a Ponce de León del auto y le pidió que fuera con la custodia “se parece a una película de la década del 60”, apuntó la fuente.

Sobre el tema de los antecedentes penales, distintas fuentes del gobierno insisten en que no se conocían hasta que se supo que alguien los había ocultado del Sistema de Gestión en Seguridad Pública.

De las anotaciones sí tenían certezas, dado que Lacalle había solicitado la ficha policial de Astesiano. El excustodio explicó en su momento que estas eran producto de las actividades privadas que realizaba, precisamente porque gestionaba la cobranza de una automotora y debía encargarse de que todos los clientes pagaran.

