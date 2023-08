“Un caso diferente”: las medidas que el Inisa tomará para el femicida de Valentina Cancela

Judiciales

El joven de 17 años que fue imputado por el femicidio de Valentina Cancela ingresó este jueves al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), donde cumplirá la condena que el juez determine.

Rosanna Olivera, presidenta del Inisa, explicó a Telemundo que “cuando el juez determina la medida socioeducativa, por el tiempo que se disponga, el adolescente la debe cumplir dentro” de la dependencia.

Es decir, que cuando el imputado por femicidio cumpla 18 años no pasará al “sistema adulto”, sino que terminará su condena en el instituto.

De todos modos, la jerarca aseguró que harán un trabajo “muy focalizado sobre la responsabilización del delito”.

El joven de 17 años podría ser el primer adolescente en la historia uruguaya condenado por la Justicia por un homicidio especialmente agravado por femicidio, señaló Guillermo Payssé, abogado especializado en defensa de adolescentes, a Telemundo.

El ingreso del menor al Inisa

Sobre la noche de este jueves, el menor ingresó “como cautelar” a la dependencia estatal. Según Olivera, durante los primeros 15 días el departamento de Pericia realiza un informe “muy completo” con los profesionales pertinentes al caso. “Esa pericia es al adolescente y su familia, aborda su salud mental y física”, explicó. Después el documento se envía a la Justicia.

“Luego de los 15 días es abordado por el equipo de psicotécnicos, son más de 35 psicólogos, y se le hace un plan individual de acuerdo con su perfil e intereses para que el proceso de pasaje por el sistema sea de acuerdo a sus intereses y motivaciones”, indicó la jerarca.

En este caso, realizarán un trabajo “muy focalizado sobre la responsabilización del delito” que el adolescente cometió.

De acuerdo con Olivera, cuando los menores ingresan al Inisa como “cautelares”, son enviados a un “centro de ingreso”. Sin embargo, el homicida de Valentina está “en otro espacio”, porque las autoridades entendieron que “era un caso diferente”. “Como Estado tenemos que dar las garantías a todo el sistema”, expresó. En diálogo con el programa Arriba Gente de Canal 10, la jerarca enfatizó que desde el Inisa deben “conocer al joven” y que es un “proceso que se va dando día a día”.

La jerarca recordó que desde el instituto deben tener “mucha cautela y profesionalismo”. Además, destacó la importancia del “acompañamiento familiar” cuando los adolescentes ingresan al Inisa, así como el “permanente contacto”.

No mostró arrepentimiento

Liliana Sarmoria, la madre de Valentina Cancela, dijo a Subrayado que el exnovio de su hija “no mostró arrepentimiento”. Además, la mujer ccontó que no lo ha visto desde que se supo de la muerte de su hija. “No me lo puedo cruzar, no estoy lista”, reconoció.