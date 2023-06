“Tenemos que decir que el recreo no se acabó”: la postura de CA en interpelación a Heber

Política

La postura de Cabildo Abierto en la interpelación del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la situación actual de la seguridad y las cifras de homicidios era una de las claves del encuentro, dado que había cierto malestar en esa fuerza política porque desde las autoridades de la seguridad no habían sido contempladas algunas iniciativas del partido que lidera Guido Manini Ríos.

Si bien pasaron varios diputados cabildantes previamente, se esperaba la palabra de Álvaro Perrone y Martín Sodano para ver cómo se plantaban antes las autoridades del Ministerio del Interior y qué decían. En el caso de Perrone se hizo énfasis en las acciones que llevó adelante la cartera, las opciones que presentó Cabildo Abierto (CA) y dejó claro que no fueron tomadas en cuenta ni en el órgano interpartidario de seguridad ni aquellas que fueron plasmadas en el Compromiso por el país, documento que firmó la coalición previo al balotaje.

En el final de su discurso, Perrone comenzó a enumerar una serie de acciones que el gobierno no logró llevar a cabo en las políticas de seguridad, por ejemplo, que ninguno de los compromisos asumidos fue alcanzado en el cuarto año de gobierno y que “no existe un plan estratégico” de seguridad con “objetivos analizados” ni planes que “reduzcan la criminalidad en todas las áreas del país.

“No consideraron ninguna de las propuestas de CA para mejorar y cambiar las operaciones, se mantuvo la estrategia de priorizar la movilidad del área metropolitana, al igual que la anterior administración, descartando la territorialidad como complemento indispensable”, indicó, y agregó que se operó una “gran disminución” en la Jefatura de Policía de Montevideo contando actualmente con menos de 6.000 efectivos cuando a su entender es necesario 14 mil.

“Hay obstáculos serios para llevar adelante el policiamiento orientado a problemas, policía de cercanía, porque no tienen más de 100 efectivos dedicados. Se mantiene un solo centro de comando unificado para el área metropolitana con operadores de monitoreo insuficiente para el número de cámaras y de vectores, a pesar del empleo de analíticas. No se logra incrementar las unidades de análisis criminal para apoyar las zonas y seccionales. No se colecta información a nivel de seccionales unidades operativas básicas para generar inteligencia táctica y operacional”, añadió.

Además, Perrone sostuvo que se está manteniendo el despliegue de zonas y seccionales iguales al gobierno anterior “con claros desbalances” en las variables demográficas, superficie territorial, criminalidad local y volumen de operaciones.

“Se continúa con el sistema de ascenso por selecciones, lo que redunda en una disminución de la motivación moral del cuerpo de oficiales en su carrera funcional, no se ha elaborado un plan integral y coordinado ni proyectos carcelarios que mejoren las actuales condiciones ni edificación de cárceles de mayor seguridad. No existe una estrategia de reforma del sistema carcelario, rehabilitación integral que se requiere con urgencia”, aseguró.

Finalmente, concluyó diciendo: “Por todo esto, presidente, tenemos que decir que el recreo no se acabó”.

Martín Sodano, en tanto, pretendió “cerrar la idea” la postura de CA en la interpelación, hizo un “viaje en el tiempo” y recordó que el tema que convoca a la interpelación es la crítica y la autocrítica de la gestión, pero que por parte del Frente Amplio se asume una autocrítica “liviana de ropa” y se pretende que “en tres años esta gestión arregle lo que durante 15 años prometieron”.

“Prometieron que iban a mejorar y no pudieron, pero en tres años lo tenemos que tener corregidos porque somos una coalición. Ese concepto está mal, ese concepto se llama venderle humo a la ciudadanía, porque los primeros cinco años no alcanzaron, a los 10 años empezaron a encaminar y a los 15 años ‘creo que nos equivocamos’. No, hubo un fracaso total en lo que es la seguridad pública de Uruguay, eso es lo que hubo”, dijo.

“En tres años no tienen que haber homicidios, rapiñas. Claro que no tienen que haber, claro que tenemos una sociedad destruida de años que nos va a llevar tiempo recuperar, claro que sí y yo fui parte de esa sociedad. Me van a decir que todos los legisladores que están acá no saben las bocas que tienen en sus barrios y todavía siguen abiertas, conozco las mismas bocas que cuando tenía 11 años e iba al liceo que todavía siguen estando: platense, Villa Española, Santa Catalina, en todos lados, siguen estando. Esa es la realidad”, añadió.

Finalmente, Sodano sostuvo: “Entonces, hagamos autocrítica real ¿de qué? De que hay inversiones. Sí, señor, de millones de dólares ¿Bien invertidos? Bueno, no del todo. No llega a donde tiene que llegar, que es el beneficio de la sociedad”.

“Sinceramente como partido no estamos conformes con el resultado que tenemos hoy, sí no podemos negar que los números han mejorado y eso se reconoce tal como es. Ahora, que pretendan que en tres años se corrija un fracaso rotundo, con todos los galardones y primeros premios de los mejores fracasados en el sistema de seguridad es innegable. Seguimos fracasando, pero el fracaso para recuperar es grande, es muy grande”, cerró.

