Internacionales

¿Trump es un fascista? El peculiar comentario del presidente con el alcalde de Nueva York

Montevideo Portal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, celebraron este viernes 21 una reunión a puerta cerrada que ambos calificaron, para sorpresa de muchos, de “productiva”, enterrando así el hacha de guerra y los ataques mutuos lanzados en las últimas semanas y prometiendo trabajar juntos.

En un giro inesperado de postura con respecto al demócrata, el mandatario se refirió a él como “un gran campeón” y dijo que era alguien “diferente”, cuando fue cuestionado por periodistas al término de la primera reunión entre ambos en el Despacho Oval.

Los elogios del mandatario para el próximo alcalde neoyorquino, a quien hace solo 48 horas llamó “comunista” en su red Truth Social, no se detuvieron ahí y agregó que “cuanto mejor le vaya a él, más contento estaré”.

El cambio radical de postura de Trump —que dijo “estamos de acuerdo en mucho más” de lo que él creía— vino acompañado por un Mamdani que reconoció que el presidente “ganó muchos votos neoyorquinos por su política de bajar los precios”, y dijo que podrían trabajar juntos a la hora de hacer la vida más “asequible”, tema sobre el que giró su campaña para la alcaldía.

A su vez, Trump rechazó la descripción que su aliada republicana Elise Stefanik hizo contra Mamdani, nombrándolo como “un yihadista”; “en realidad es muy racional”, comentó el mandatario.

Por su parte, Mamdani esquivó una pregunta de la prensa cuando se le cuestionó si consideraba que Trump era un “fascista”, calificativo que usó contra el magnate durante su campaña. El alcalde electo comenzó a responder, pero fue interrumpido a la brevedad por el mandatario. “Está bien, puedes decir que sí”, dijo el presidente de EE. UU., entre risas.

“Es más fácil que explicarlo”, añadió, entre palmadas en el brazo a Mamdani.

Cuando Mamdani ganó las elecciones hace dos semanas, Trump dijo en un evento en Florida que muchos estaban “huyendo” de Nueva York hacia Florida por el “régimen comunista”. Hoy decidió retractarse y afirmó que se sentiría muy cómodo viviendo en Nueva York bajo una administración de Mamdani, “especialmente después de esta reunión”.

Finalmente, el alcalde electo, que asumirá el 1º de enero, recordó que es muy claro sobre su ideología socialdemócrata pero que pese a las diferencias considera que el punto de encuentro entre ambos es el trabajo que se necesita hacer para lograr “que Nueva York sea asequible”.

Con información de EFE

Montevideo Portal