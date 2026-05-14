“Tremendo”: Orsi afirmó que el 50% de los votantes del FA simpatiza con Bukele

En una reciente reflexión sobre la coyuntura regional y nacional, el presidente Yamandú Orsi habló sobre el impacto del modelo en seguridad del salvadoreño Nayib Bukele dentro de las filas del Frente Amplio (FA).

En diálogo con Casillero vacío, al referirse a la percepción ciudadana sobre la seguridad, el mandatario destacó que una encuesta reveló que “el 50% de los votantes del FA simpatiza con Bukele”, un dato que calificó como “tremendo”.

En noviembre del año pasado, Orsi tildó al presidente de El Salvador de un “ejemplo” por lo que supone para las medidas en seguridad pública, lo que causó polémica en el sistema político uruguayo y por lo que la oposición salió al cruce.

Orsi afirmó que “la izquierda llegó tarde” a los diálogos sobre seguridad. Según el presidente de la República, mientras la derecha “monopolizó” la bandera de la seguridad, la izquierda no lo hizo.

“En vez de seguridad, hablábamos de convivencia”, sostuvo. En este sentido, señaló que el temor a los discursos simplistas llevó a la fuerza política a vacilar, con “el riesgo de caer en un discurso facilongo”.

Orsi subrayó la gravedad del escenario actual, en el que el narcotráfico ha escalado a niveles donde “las redes criminales tienen más peso que el Estado”. Ante esta realidad, advirtió que no se puede negar la existencia de este “bicho” y que, si bien el discurso de “mano dura” puede carecer de contenido profundo, la necesidad de seguridad es una demanda legítima que la política debe responder sin simplismos.

En otro orden, Orsi realizó una autocrítica sobre la visión laica de la sociedad uruguaya respecto a la religión. “Nos fuimos de mambo; nos tenemos que hacer cargo de que subestimamos la espiritualidad”, sentenció.

El presidente observó que en los sectores más vulnerables, definidos por él como “población sobrante” debido a las adicciones o el abandono, la espiritualidad suele ser la única “tabla de salvación o la piola de la que se agarra mucha gente”.

El mandatario también se refirió a los desafíos de la gestión y la diplomacia. Definió que “gobernar también es saber manejar los grises”, una tarea compleja en un clima político que “empuja” constantemente hacia los extremos y exige abandonar los matices.

En materia de política exterior, fue tajante al señalar que se debe ser consciente de que se representa “a un país, no a un partido político”. Orsi concluyó que prefiere sacrificar el rédito político de una narrativa inmediata si eso garantiza la estabilidad del Uruguay: “Prefiero sacrificar ese apoyo inmediato en una narrativa con discurso de un relato si lo que está en juego es la vida de un país”.