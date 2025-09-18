“Transfóbico”: descargo de expareja de Spinetti tras polémica por su cargo en Presidencia

Política

La expulsión de Collette Spinetti del sector Participación, Acción e Integración Social (PAIS) del Frente Amplio (FA) develó que la titular de la Secretaría de Derechos Humanos contrató a Thomas Bertón, su expareja, en Presidencia. Ante la polémica, el varón trans hizo un descargo en redes sociales acerca de la situación.

“En las últimas horas se me ha señalado públicamente, exponiendo mi nombre y mi vida personal. Lo que no se dice es que soy un varón trans del interior, que no vengo de clase alta, que soy un pibe joven. Y menos dicen que me antecede una trayectoria de militancia en derechos humanos, que es la razón por la cual hoy integro la Secretaría”, escribió Bertón en sus redes sociales, consignó El País.

La expareja de Spinetti sostuvo que “lo que está en cuestión no son los cargos de confianza —que existen en todos los ámbitos del Estado y responden a confianzas políticas—”, sino, escribió en su cuenta de Instagram, que son “personas trans en lugares de decisión”.

“El ataque es político y es transfóbico. Y frente a eso, reafirmo mi compromiso con la igualdad, la justicia y los derechos humanos”, afirmó Bertón.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal, la profesora designó durante su gestión a su expareja para que trabaje con ella como adjunto en su oficina. Bertón se desempeñó anteriormente como secretario en ANEP y es oriundo de Colonia.

Luego de que se divulgara la noticia sobre la contratación, el diputado colorado Felipe Schipani anunció que se planteará en la bancada de su partido la posibilidad de citarla al Parlamento para que “brinde explicaciones” por las “graves consideraciones” realizadas por su sector político.

El líder del sector PAIS, Miguel Sejas, aclaró a Montevideo Portal que la expulsión de Spinetti del sector no tuvo que ver con la contratación de Bertón ni por el espectáculo drag que se llevó adelante el pasado lunes en Torre Ejecutiva en el marco del mes de la diversidad.

El dirigente argumentó que los motivos que llevaron a comunicar la decisión al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fueron, entre otros, que la titular de la secretaría no los “representa”.

Sejas dijo que PAIS entiende que el funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos “debe tener una visión mucho más amplia de lo que son los derechos humanos”. “No se puede centralizar los derechos humanos en algunos pocos colectivos, que sí tienen derechos vulnerados, pero que no son los únicos”, detalló.

En diálogo con Montevideo Portal, Spinetti consideró que el comunicado emitido fue “antiético” y una “vergüenza para el sector”. “Nunca tuve el respaldo político del sector; yo tuve el respaldo de personas del MPP y tengo el apoyo de la sociedad civil, que es lo que me interesa”, consideró.

En la misiva, PAIS también hace hincapié en que Spinetti no está haciendo aportes económicos al sector, algo que ella confirmó. Sobre esto, Sejas aseguró: “El aporte al sector fue lo que hablamos originalmente con ella. Si entiende que no, nosotros no le insistimos más y tema terminado, pero sí ponemos en el comunicado que, para nosotros, ese compromiso económico es un compromiso ético”.