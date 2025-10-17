“Traigan pruebas”: MTSS negó que sus inspectores impongan “sindicalización obligatoria”

Política

El inspector general de Trabajo y de la Seguridad Social, Luis Puig, se mostró “sorprendido” por el comunicado del abasto El Placer, en el que alertó por “persecución constante de los inspectores del Ministerio de Trabajo, imponiendo sindicalización obligatoria de empleados”.

En diálogo con Montevideo Portal, el jerarca afirmó que “el ministerio no persigue a ninguna empresa ni a ningún actor social”. “Simplemente lo que hace es fiscalizar el cumplimiento normativo laboral, ya sea en condiciones generales de trabajo, en condiciones ambientales, en derechos fundamentales y lo que tiene que ver con acoso”, sostuvo.

Puig negó las afirmaciones de El Placer, que dijo que despedirá empleados por el presunto accionar de la cartera, y dijo estar a disposición para recibir a las autoridades competentes de la empresa para dialogar.

El inspector general de Trabajo y de la Seguridad Social afirmó que en el ministerio no tienen “ningún elemento” para entender que sus funcionarios “imponen sindicalización obligatoria cuando en Uruguay es libre y voluntaria”. “No le encuentro sentido a este comunicado”, señaló.

Puig llamó a las autoridades de El Placer a presentar “pruebas”. “Yo los espero en Juncal 1511; coordinan y el mismo día los recibo con mucho gusto. Como todos podemos equivocarnos, los invito a que traigan las pruebas”, ironizó.

De todas maneras, el jerarca insistió en que las afirmaciones del abasto “no tienen ningún viso de realidad” y que no tienen “ningún asidero”. El inspector señaló que durante la administración del actual gobierno el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tuvo ninguna inspección en El Placer y afirmó que el historial del período anterior muestra una “conducta correctísima” por parte de los funcionarios.

Desde la cartera no se comunicarán con el abasto y sostuvo que la dirección está “abocada a la reducción de los accidentes laborales, accidentes mortales, al cumplimiento de la normativa laboral en condiciones generales de trabajo, en condiciones ambientales y también en materia de acoso sexual y laboral”.

Tras su denuncia, la empresa sostuvo que cerrará puestos de venta al público, lo que llevará al despido de gran parte del personal de esas unidades. “Si el acoso continúa ya nos estamos planteando cerrar otras empresas que son propiedad del abasto, retirando inversiones importantes y fuentes laborales”, señaló El Placer, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Por un lado, la compañía resolvió el cierre total de la venta al público de su local en Barros Blancos, desde el 29 de noviembre.

Además, El Placer informó que para el 15 de marzo está previsto el cierre del abasto en la ciudad de Las Piedras.

Por tanto, señalan que la logística se manejará de forma directa desde el frigorífico y será “dirigida únicamente por el propietario y los encargados”. Esto implicará, según fue anunciado, “la decisión de despedir, casi en su totalidad, al personal”.