Abasto El Placer alerta por “persecución” de MTSS “imponiendo sindicalización obligatoria”

Política

Montevideo Portal

El abasto El Placer alertó por “persecución constante de los inspectores del Ministerio de Trabajo, imponiendo sindicalización obligatoria de empleados”. Debido a esto, según afirmó la empresa, cerrarán puestos de venta al público, lo que llevará al despido de gran parte del personal de esas unidades.

“Si el acoso continúa ya nos estamos planteando cerrar otras empresas que son propiedad del abasto, retirando inversiones importantes y fuentes laborales”, señaló El Placer en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Por un lado, la compañía resolvió el cierre total de la venta al público de su local en Barros Blancos, desde el 29 de noviembre.

Además, El Placer informó que para el 15 de marzo está previsto el cierre del abasto en la ciudad de Las Piedras.

Por tanto, señalan que la logística se manejará de forma directa desde el frigorífico y será “dirigida únicamente por el propietario y los encargados”. Esto implicará, según fue anunciado, “la decisión de despedir casi en su totalidad al personal”.





Montevideo Portal