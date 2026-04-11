“Tragedia que exige cambio urgente”: expresidenta del sindicato policial por triple crimen

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La expresidenta del Sindicato Único de Policías y hoy diputada por el Partido Nacional Patricia Rodríguez, se refirió al triple crimen y posterior suicidio de un funcionario policial.
Sobre la tarde de este viernes, Un policía asesinó a su esposa, a sus suegros y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió en el barrio La Chancha, en Montevideo, alrededor de las 19:30.
Ante esto, Rodríguez realizó una publicación en la red social X, donde criticó mecanismos del Ministerio del Interior. “Funcionario egresado en noviembre de 2025. Las preguntas son inevitables y el Ministerio del Interior debe responder”, escribió.
En la misma línea, la legisladora cuestionó si el efectivo policial tenía denuncias previas antes de ingresar al Grupo de Reserva Táctica (GRT) o si existía un “seguimiento real” de su caso. “¿Son suficientes las evaluaciones psicológicas de ingreso?”, agregó.
“Esta tragedia exige respuestas claras y cambios urgentes en la salud mental policial”, reflexionó.
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