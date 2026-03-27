“Toman decisiones mirando la caja del gobierno”: oposición sobre aumento de combustibles

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El gobierno anunció este viernes una suba del 7% en el precio de los combustibles a partir de este miércoles 1º de abril tanto para el gasoil, el supergás y la nafta, por lo que dirigentes de los partidos de la oposición salieron al cruce.

El precio de la nafta súper desde el 1º de abril será de $ 82,27 (un aumento de $ 5,39), y el del gasoil 50S será de $ 50,63 (un aumento de $ 3,31).

Ante esta situación, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva afirmó en diálogo con Montevideo Portal que “las consecuencias de la guerra son objetivas”, aunque cuestionó que el gobierno “dio marcha atrás” en el esquema de fijación bimensual de los precios de los combustibles, al considerar que esa metodología “era recaudadora”.

“Toman las decisiones mirando la caja del gobierno y no necesariamente el bolsillo de los contribuyentes”, mencionó.

“Lo hacen previo a semana santa, el día de menor impacto. La gente está viendo qué hace”, analizó.

Además propuso alternativas, ya que Argentina y Brasil “tienen el mejor petróleo del mundo”. “Pasamos discutiendo por un túnel en 18 de Julio y no en un oleoducto que nos separe de la cotización internacional”, agregó.

Pese a ello, reconoció que tomar esa medida “no junta votos”, por eso “nadie la hace”. “Los políticos están discutiendo cualquier otra cosa”, sentenció.

Por otro lado, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, realizó una publicación en la red social X: “En medio de una crisis energética global sin precedentes, donde el petróleo sube más de 30% y en países de la región el impacto se traslada directo a la gente, Uruguay eligió otro camino: amortiguar el impacto”.

Además, explicó que el aumento anunciado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, fue “protegiendo a la población” y a la producción, en un contexto de “shock externo”.

“Gobernar con responsabilidad es, sobre todo, cuidar a la gente”, sentenció.

Además, el diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez, también se pronunció en una publicación en la red social X. “Es obvio que si sube el petróleo, suben los combustibles. No zafás”, escribió.

Para el legislador es “raro” que el anuncio se haya dado cuando el “petróleo baja”. “el gobierno del FA va por ajustes bimensuales, para hacer USD 90 millones de caja, pero cuando sube, hacen ajustes mensuales”.

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