“Tomadura de pelo” e “inútiles”: Da Silva cuestionó emergencia agropecuaria y apuntó al FA

El senador del Partido Nacional (PN) Sebastián Da Silva cuestionó que la decisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico dejó a departamentos “afuera”.

La cartera anunció en la tarde de este martes que la medida rige para todo el departamento de Canelones, Maldonado y Montevideo, así como para determinadas seccionales policiales de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres, por un plazo de 90 días.

Ante esto, el legislador nacionalista salió al cruce en la red social X. “Patético, lamentable, una verdadera tomadura de pelo. Es el criterio frentista de siempre. Ven papeles, no ven realidades”, escribió Da Silva.

Según expresa en su publicación, “dejaron afuera” a los departamentos de Colonia, parte de Flores, Río Negro y Soriano. “Se ríen del paisano que la está pasando mal”, agregó.

“Ojalá Alfredo Fratti vaya a ombúes de Lavalle, a Marincho o a Corralito a explicarle su criterio. Todo muy previsible. No se puede desde el gobierno ser tan inútiles”, sentenció.

La decisión de la cartera se da tras una propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias, y se tomó debido a el “agravamiento en las zonas de referencia de los parámetros objetivos generados por INIA-GRAS e Inumet monitoreados desde inicios de año”.

