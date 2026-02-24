MGAP declaró emergencia agropecuaria por déficit hídrico: a qué departamento comprende

Política

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia agropecuaria por déficit hídrico en la tarde de este martes por un plazo de 90 días.

Según comunicó la cartera, la medida se tomó tras una propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias, la cual está integrada por el MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La emergencia rige para todo el departamento de Canelones, Maldonado y Montevideo, así como para determinadas seccionales policiales de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres.

De acuerdo con el MGAP, la determinación se fundamenta en “el agravamiento en las zonas de referencia de los parámetros objetivos generados por INIA-GRAS e Inumet monitoreados desde inicios de año”.

Entre los indicadores considerados se encuentran el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo (PAD), variables que ya habían sustentado las medidas de apoyo implementadas durante enero y febrero.

Además, explicaron que esas acciones previas continúan vigentes en todo el territorio que había sido alcanzado en los primeros meses del año, incluso en aquellas áreas que no quedaron comprendidas en esta nueva declaración.

Finalmente, el MGAP advirtió que “dada la naturaleza dinámica del déficit hídrico”, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de los indicadores.

