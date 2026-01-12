Policiales

“¡Tiene un arma, boludo!”: a las pedreas y disparos en Salto se suman bombas incendiarias

Durante el fin de semana se hizo viral el registro de un enfrentamiento ocurrido entre dos bandas de jóvenes en la ciudad de Salto.

Tal como informáramos, el hecho ocurrió el pasado jueves a la altura de la avenida Manuel Oribe en la zona este de la capital departamental, en las inmediaciones de los barrios Artigas y Uruguay, zona conocida como barrio de Los Inundados.

En el video, se ve a los protagonistas amenazándose a la distancia, corriendo de un lado al otro y lanzándose piedras durante aproximadamente 30 segundos.

En el video en cuestión se oyen varias detonaciones y se ve a un joven armado. Y ese no habría sido el único incidente violento entre bandas ocurrido en la ciudad en lo que va del año.

El medio local Laguardia Digital difundió también los registros de un brutal enfrentamiento ocurrido en la madrugada de ese mismo día en el barrio La Amarilla, en la zona noreste de Salto, concretamente en la calle 5.

“Hubo de todo, hasta bombas molotov que cayeron en las calles y que, afortunadamente, no hirieron a nadie”, detalla el citado informe. A resultas del ataque, quedó destrozada una vivienda de la zona, que sería la morada de un integrante de una de las bandas enfrentadas.

Diputada pide soluciones

La escalada de violencia en la ciudad litoraleña motivó la reacción de Natalia Pigurina, diputada suplente del partido Identidad Soberana.

“En las últimas horas comenzó a circular un video en el cual se observa un enfrentamiento entre jóvenes de entre 14 y 20 años con un arma de fuego, a plena luz del día, en el barrio Los Inundados, a metros de un CAIF. Esto no es un hecho aislado ni algo que haya empezado ayer”, expresó en redes sociales la legisladora.

“Los vecinos viven aterrados desde hace mucho tiempo por situaciones de violencia, amenazas y enfrentamientos que ponen en riesgo directo a niños, familias y trabajadores de la zona. “Que esto ocurra a metros de un centro donde asisten niños es de una gravedad extrema”, agregó.

“Hago un llamado público y urgente al Ministerio del Interior para que tome cartas en el asunto de forma inmediata: que se refuerce la presencia policial en la zona, que se realicen allanamientos y que se actúe con firmeza para devolverle la tranquilidad y la seguridad a los vecinos”, reclamó.

“No podemos naturalizar que se anden paseando con armas de fuego en los barrios como si nada pasara. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para reaccionar. La gente honesta quiere vivir en paz”, consideró.

“El Estado tiene la obligación de garantizar seguridad y orden. Esto no es un tema político, es un tema de vida o muerte”, concluyó.