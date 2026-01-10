Balazos, pedradas y corridas: investigan brutal enfrentamiento entre dos bandas en Salto

Montevideo Portal
La Jefatura de Policía de Salto se encuentra investigando un enfrentamiento ocurrido entre dos bandas de jóvenes el pasado jueves a la altura de la avenida Manuel Oribe, en la zona este de la capital departamental, en las inmediaciones de los barrios Artigas y Uruguay.
El video de la trifulca circuló en las últimas horas en las redes sociales; en él, se puede observar a los protagonistas amenazándose a la distancia, corriendo de un lado al otro y lanzándose piedras durante aproximadamente 30 segundos.
En determinado momento, se puede ver cómo un joven de buzo blanco encapuchado toma un arma de fuego y uno de sus compañeros, de torso desnudo, se la quita para ir a buscar a integrantes de la banda rival. Este último parece disparar en una ocasión, mientras los contrarios huían de la escena a pie, en moto y en bicicleta.
Según consignaron medios locales, los vecinos del lugar se movilizaron y difundieron las imágenes para reclamar mayor presencia policial en la zona.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]