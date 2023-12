Internacionales

“Te van a echar, bobo” vs. “lo vimos tirando piedras”: tensión entre piquetero y notero

Mientras se lleva a cabo la primera “marcha piquetera” contra las medidas económicas y sociales de Javier Milei, convocada varias organizaciones, entre ellas el Polo Obrero, un dirigente de este grupo, Eduardo Belliboni, protagonizó un cruce con un periodista televisivo mientras realizaba una rueda de prensa en la estación ferroviaria de Constitución, uno de los puntos neurálgicos desde donde salían los manifestantes rumbo a la Casa Rosada.

En una nota en la que Belliboni y Gabriel Solano —del partido Frente de Izquierda y de los Trabajadores— denunciaban que las medidas del gobierno iban contra los trabajadores y no contra “la casta”, como había prometido Milei, el periodista le había señalado que no había marchado contra el gobierno anterior y que se “sorprendían ahora” de la situación, ante lo que Belliboni le respondió: “¿Ahora nos hacemos el sorprendido? ¿No me viste en la calle con [Sergio] Massa?”.

“Sí, lo vimos también tirando piedras contra un gobierno democrático”, le respondió el notero.

“¿A dónde me viste tirando piedras? ¿Tenés una denuncia para hacer sobre eso? ¿Vos tenés alguna denuncia contra mí para hacer? ¿Qué te pasa a vos, pedazo de gil? ¿Me decís que yo no salí con Massa? Tomatelá, gil”, le gritó Belliboni.

“Sos un trabajador, te van a echar a vos, gil. Gil de lechería, te van a echar. A vos te van a echar, bobo, y vas a salir a decir ‘ay, me echaron’. Bobo”, dijo el dirigente antes de retirarse y agregar la frase “sos un bobo”, para luego golpear el micrófono.

“¿Qué pegás? Así va a ser la manifestación", le dijo el periodista.

