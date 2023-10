“Te puedo esperar en Fiscalía”: la advertencia de Bianchi a un periodista por una pregunta

Política

Esta mañana, la senadora nacionalista Graciela Bianchi ofreció una breve rueda de prensa en la que comunicó la decisión de su bancada de solicitar la expulsión del todavía senador Gustavo Penadés.

Bianchi detalló que se procurará el consenso de todos los partidos con representación parlamentaria. “Entendemos que es necesario que sea un mensaje de todo el Senado” aseguró, y añadió que la presidenta dela Cámara, Beatriz Argimón, ya informó al respecto a la bancadas de los demás partidos de la coalición de gobierno y del Frente Amplio. “Tenemos un WhatsApp de coordinación entre todos los partidos”, detalló.

Durante la conferencia, el periodista Leonardo Sarro cambió de tema y se refirió a otro caso de interés público que actualmente se procesa en la Justicia: el espionaje que habrían sufrido los legisladores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera.

“No voy a embarrar la cancha con cosas que no tienen nada qué ver”, afirmó tajante la senadora.

“¿Porque no le conviene? replicó al punto el reportero.

“A mí no me deja de convenir nada, yo me voy hoy mismo del Senado, no vivo de la política”, respondió, notoriamente molesta. “No me ofendas con ese tipo de agravio porque te puedo esperar en Fiscalía, aunque seas periodista”, amenazó.

A mi nada me ofende ni me limita, soy una mujer absolutamente libre. Son cosas distintas que después evaluaremos, ¿está claro?, cerró.

