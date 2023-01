“Tarifazo” y “mazazo”: edil del PN criticó suba del precio del boleto dispuesto por la IM

Política

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez criticó este martes la decisión de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, de aumentar el precio del boleto y del estacionamiento tarifado, que calificó como “tarifazo”.

“Realmente este aumento es algo increíble”, comenzó diciendo Rodríguez a Montevideo Portal. El curul blanco recordó que el gobierno la semana pasada anunció la reducción del precio de los combustibles y reconoció que esperaba que la Intendencia de Montevideo tuviera “un gesto” con la clase trabajadora de “bajar el precio del boleto”: “Bueno, Carolina Cosse hizo todo lo contrario”, criticó.

Para Rodríguez, aumentar el precio del boleto es un mazazo a quienes más lo necesita y que “aquello que decía Cosse sobre que lo importante es la gente, simplemente es un slogan”. “A las pruebas me remito”, indicó.

“Si lo importante realmente fuera la gente tendría que bajar el boleto ya, hoy mismo, sin embargo, le pega este tarifazo a quienes más lo necesitan, demostrando que es una administración que para lo único que está es para recaudar, porque de gestión no puede mostrar absolutamente nada; para endeudarse, porque lo único que hace es pedir préstamos, y en este caso, en vez de hacer un guiño y un saludo de comienzo de año a la gente, no. Le pega un mazazo con este tarifazo de aumento de boleto”, criticó.

“Por eso hay que ser bien claros: me parece que Cosse tiene la cabeza puesta en las elecciones nacionales, hablando de temas que no le competen, que tampoco sabe y que queda regalada muchas veces al hablar de temas que no domina. Me parece que lo importante acá es dedicarse a tener una ciudad limpia, sin pozos, bajar los tributos y bajar el precio del boleto. No hay excusas”, agregó.

Rodríguez opinó que el anuncio “realmente es ilógico”, muestra “falta de empatía” con la población montevideana y que, una vez más, “la realidad dice que esta administración está gobernando de espaldas a la gente”.

Con respecto a la suba del estacionamiento tarifado, el edil dijo: “La suba del tarifado sigue la única política que continúa la intendencia de Montevideo del Frente Amplio, que es el afán recaudador. Aumentar el tarifado, obviamente, no tiene ningún significado y lo hace meramente para engordar las arcas ya que no puede mostrar gestión, no puede mostrar obras, no puede bajar impuestos, no puede bajar el boleto. Lo único que hace es aumentar los tributos, en este caso, el estacionamiento tarifado. Es una política de Estado para el FA, ¿Por qué? porque es lo único que hace: aumentar el precio de las cosas”, concluyó.

