“¿Tantas diferencias tienen blancos y colorados?”: Abdala dijo que coalición es inevitable

Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), se refirió este domingo a la situación del Partido Colorado, del que fue dirigente durante años.

“Yo sentí que el Partido Colorado no era consciente de sus crisis. Estaba en un ejercicio en donde estaba tratando de leer cómo lograr sobrevivir y no terminaba de imaginarse con más atrevimiento”, dijo en entrevista con el programa Hacemos lo que podemos, en referencia a la última época antes de retirarse de la política en 2010.

“Soy un tipo pasional, pero muy ubicado. Sentía que no se entendía para dónde iba el Partido Colorado. Yo creí, en una época, que Martha Montaner era la solución. En un momento dije que la única manera de tratar de salir bien de este asunto era con una mujer, del interior, con una gran coraje y vigor. Nadie me dio mucha pelota”, agregó.

Asimismo, se refirió a los senadores Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda, este último también secretario general del partido, y dijo que “están haciendo un esfuerzo” por el crecimiento del partido.

“Era evidente que [Bordaberry] iba a aparecer, porque había un espacio que de alguna forma reclamaba esa narrativa”, expresó.

Según Abdala, “Bordaberry vio que había un tiempo para él” y señaló que “era evidente que, después de la interna, los cuadros se iban a dividir”. “Si vos en una elección interna no tenés aparato, no existís”, comentó.

Consultado sobre si existió la posibilidad de que se postulara para la Intendencia de Montevideo (IM), dijo que lo “llamaron” y que de hecho fue “la segunda vez” que le preguntaron desde el Partido Colorado.

“La única manera que tienen los partidos tradicionales de, eventualmente, algún día, disputar Montevideo es tomarse muy en serio lo de la coalición. La prueba está, con todo respeto, en que las candidaturas coloradas sobre la intendencia no terminaban de aparecer y lo hicieron a último minuto”, opinó, y aseguró ser “un defensor de la coalición nacional”.

“¿Tantas divergencias tienen blancos y colorados? ¿No tienen una matriz liberal, una visión más o menos común en materia de democracia, una economía más o menos parecida? Tienen temor a que las identidades se pierdan. ¡No van a perder nada, viejo! Los batllistas vayan con [José] Batlle y Ordóñez y los blancos vayan con [Luis Alberto] Herrera, y peleen adentro de una macrocoalición. Aprendan a coincidir y a converger. No hubieran perdido Lavalleja ni Río Negro”, reflexionó.

Abdala sostuvo que es “inevitable” que se genere un “macrolema”: “Al Frente [Amplio] le llevó décadas, hasta que al final entendieron, allá por el 71”.

“Los colorados no tienen que tener temor de que van a ser absorbidos por los blancos. Vas a ser absorbido si no le ponés talento, creatividad, empuje, garra. […] Si vos te querés tomar en serio ser coalición... porque si no, sos coalición de coyuntura. Querés ir a robar unos sandwiches en la elección. No se trata de eso, es mucho más de fondo”, sentenció.

