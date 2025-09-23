“Sufrí manipulación psicológica”: jerarca artiguense condenado publicó descargo en redes

Judiciales

Rodrigo Rolón, hasta hace unas horas encargado de la Unidad de Asistencia a la Vivienda de la Intendencia de Artigas, fue cesado ayer de su cargo por el intendente Emiliano Soravilla.

Tal como informáramos, Rolón había ocupado el mismo cargo durante la administración de Pablo Caram, y en junio de 2024 se lo había cesado luego de que la misma mujer que golpeó el pasado fin de semana lo denunciara por violencia.

Posteriormente, la víctima retiró la denuncia, la causa se archivó y Rolón quiso recuperar el cargo, pero Caram no lo permitió. Luego fue el propio intendente quien debió dejar su cargo, condenado por la causa de las horas extras. Así, el último año del período de Caram se cumplió con Elita Volpi como intendenta, quien también se negó a incorporar a Rolón.

Este año, y con la causa ya archivada, el nuevo intendente, Emiliano Soravilla, colocó al antiguo jerarca en el cargo que ostentara anteriormente.

Sin embargo, el puesto le duró solo unos meses, ya que Soravilla cesó a Rolón ayer, luego de que el domingo este fuera condenado a ocho meses de prisión —cuatro en arresto domiciliario nocturno y cuatro en libertad vigilada— por agredir a la misma mujer que lo denunciara el año pasado.

De acuerdo con lo informado, la víctima del hecho es la pareja del funcionario, quien en la madrugada del sábado “llegó semidesnuda y con el rostro cubierto de sangre” a la sede de la Jefatura de Policía de Artigas, y pidió auxilio.

Tras la condena, y según informa el medio local Clicregional, Rolón publicó en Facebook un texto en el que hace un descargo y ofrece su versión de los hechos.

“Hoy necesito expresar públicamente lo que estoy viviendo. No es fácil para mí escribir estas palabras, pero siento que debo hacerlo por respeto a mí mismo, a mi familia, a mis seres queridos y a todas las personas que han escuchado cosas sobre mí sin conocer realmente todo el contexto”, expresa el exfuncionario, según publica el citado medio.

“Durante un tiempo, estuve envuelto en una relación totalmente tóxica, en la que sufrí manipulación psicológica constante, invasión de mi privacidad, hostigamiento con llamadas y mensajes, situaciones que son comprobables y que me afectaron profundamente. Todo esto me llevó a un nivel de desgaste emocional muy grande”, añade la publicación.

“Quiero también recordar que en el pasado enfrenté una denuncia de abuso que fue falsa. En aquel momento, recibí muchas críticas, señalamientos y juicios de personas que no sabían la verdad y que me condenaron sin pruebas. La Justicia investigó a fondo, el forense descartó categóricamente cualquier tipo de abuso, y finalmente se comprobó que nunca existió tal hecho: la causa se archivó y quedó demostrada mi inocencia”, escribe.

“Sin embargo, el daño que esa situación me causó tanto en lo personal como en lo social fue enorme, y desde allí comenzó un camino de manipulación y hostigamiento que con los años fue creciendo”, prosigue Rolón, de acuerdo con lo recogido por Clicregional.

“También quiero dejar en claro que en reiteradas ocasiones se hicieron denuncias por situaciones generadas por otra parte, y que la policía, incluso, concurrió mi domicilio dejando constancia de que esta persona venía a mi casa a causar estragos y conflictos. Nosotros nunca convivimos; yo vivía solo y todas esas denuncias y episodios sucedieron siempre en mi hogar, porque era allí donde la otra persona parecía generar disturbios. Incluso llegó a hacerse una copia de la llave de mi casa sin mi consentimiento. Muchas veces yo estaba tranquilo en mi hogar y de repente ella abría la puerta y entraba sin previo aviso, en otras ocasiones lo hacía cuando yo no estaba, ingresando igual a mi casa sin autorización. Esto sucedió en varias oportunidades, incluso después de las primeras situaciones difíciles que tuvimos, lo que generó todavía más tensión, invasión de mi privacidad y un desgaste continuo”, expresa.

“Aclaro que al mencionar todo esto no busco justificar lo que pasó”, continúa Rolón, cuya agresión del sábado fue demostrada y por ella se lo condenó. “Mi intención es que la gente pueda comprender el contexto completo, el proceso de desgaste y el hostigamiento constante que desembocó en un desenlace que jamás deseé. Me arrepiento profundamente y me siento muy mal por ello. Hoy me siento muy mal por todo lo que ha sucedido; siento un profundo lamento, porque sé que todo esto pudo haber sido totalmente evitable si no hubiera existido tanta toxicidad, manipulación y enfrentamientos innecesarios”, escribe.

“La gente que me quiere, mi familia, mis amigos saben quién soy y cómo soy realmente, también saben cómo fue la otra parte de esta historia. Confío en que con el tiempo la verdad saldrá a la luz y se verá todo con más claridad. Sé que se han dicho muchas cosas sobre mí en los medios de comunicación y en las redes sociales, muchas veces sin fundamentos. No quiero entrar en disputas ni responder con odio, solo quiero dejar en claro mi voz, mi versión y mi dolor”, expresa el condenado.

“Es un mimoso de este gobierno departamental”

Antes de que se produjera la desvinculación de Rolón, Daniel Argañaraz, edil por Partido Colorado, cuestionó al intendente Emiliano Soravilla por reingresar al funcionario ahora condenado como grado 9 luego de haber sido denunciado por violencia doméstica, y recordó que también está investigado por la causa de cobro irregular de horas extras, situación que el propio Argañaraz denunciara el año pasado y que provocó la caída de la cúpula municipal de entonces.

En declaraciones al mismo medio, Argañaraz señaló que el propio Rolón declaró ante Fiscalía que Emiliano Soravilla, en ese momento director general de la comuna, era quien autorizaba sus horas extras incluso estando de vacaciones. También dijo que la condena judicial por el caso de violencia fue muy leve, y la calificó de “burla de la Justicia hacia la ciudadanía”.

Horas extras firmadas por Soravilla

Consultado sobre las horas extra cobradas por Rolón, Soravilla confirmó que la Intendencia realizó una investigación administrativa que aconsejó iniciar sumario a 13 funcionarios, incluido Rolón.

“Ese sumario continúa, más allá de que la persona esté desvinculada”, afirmó, aunque reconoció que la desvinculación del funcionario ya es una forma de sanción. No obstante, dejó abierta la puerta a posibles acciones civiles si el sumario determina que Rolón debe restituir dinero a la comuna.

Según la denuncia del edil Argañaraz, Rolón cobró sumas indebidas. La situación se vuelve más compleja al revelarse que la autorización de estos pagos habría sido firmada por Soravilla cuando este ocupaba el cargo de director general. Al ser consultado, el intendente se defendió alegando desconocer los detalles de la investigación fiscal: “Se ve que tú tenés información de Fiscalía que yo no; ese tipo de detalles los desconozco”, le dijo al reportero que le preguntaba.

De acuerdo con lo publicado por Clicregional, Soravilla insistió en que no podía afirmar nada hasta que la Justicia dictamine. “No, no, hasta que la Justicia se expida yo no me animo a hacer esa afirmación", señaló.

“Total repudio” desde el Frente Amplio

Tras conocerse la condena de Rolón por un delito de violencia, la Comisión de Género del Frente Amplio de Artigas emitió un comunicado en el que expresa “total repudio a la situación de violencia de género, de público conocimiento, denunciada el día sábado por la pareja de Rodrigo Rolón; y ve con total preocupación que el perpetrador no solo es reincidente, sino que ocupa un cargo de relevancia en la administración pública departamental”.

En la misiva, la mencionada comisión considera que el comportamiento de Rolón “está absolutamente reñido con su función, más allá de que haya ocurrido en el ámbito privado” y apoya “la resolución del ejecutivo departamental de cesar al perpetrador como funcionario dentro de la intendencia, dado el carácter grave de la situación de violencia doméstica por cuestiones de género”.

El texto añade que “la reiteración del delito acusa un hábito de vínculo enfermizo, en el que los problemas de convivencia se resuelven con violencia hacia su pareja, a lo que se suma que el agresor se siente impune frente a una situación que lo pone como protagonista de las lesiones producidas sobre la víctima, en carácter de victimario. Dada esta realidad, consideramos insuficientes las medidas tomadas por la jueza actuante, que deja en absoluta situación de riesgo y vulnerabilidad a la víctima frente a su agresor, ya que este debe cumplir con medidas sustitutivas a la condena de cumplir la pena en la cárcel, dejándolo en relativa libertad y sin medidas de protección a la víctima y de control del victimario, sin tobillera y sin custodia policial, que asegure el alejamiento real del mismo con relación a su pareja”.

Para la Comisión de Género del FA, “preocupa enormemente el mensaje que la Justicia ha dado a la población, especialmente a las mujeres en situación de violencia, que denuncian esperando que la violencia se termine, que al maltratador se le establezcan penas que realmente surtan efecto, sin importar las condiciones socioeconómicas y políticas, esperando que la ley sea cumplida de forma pareja para todos, y tal como lo establece la Constitución”.

También expresa su preocupación por la posibilidad de que, “frente a estas penas, las víctimas desestimen recurrir a la Justicia. Consideramos sumamente urgente que la Justicia comience a dar mensajes claros y contundentes en contra de la escalada de violencia doméstica y de género, sin vacilaciones y sin dobles facetas”.