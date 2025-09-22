Artigas: jerarca municipal condenado tras propinar brutal golpiza a su pareja

Policiales

Rodrigo Rolón, encargado de la Unidad de la Asistencia a la Vivienda de la Intendencia de Artigas, fue condenado en las últimas horas por “un delito de violencia doméstica agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales”.

Según informara el medio local Clicregional, la víctima del hecho es la pareja del funcionario, quien en la madrugada del sábado “llegó semidesnuda y con el rostro cubierto de sangre” a la sede de la Jefatura de Policía de Artigas, y pidió auxilio.

La situación fue comunicada a Fiscalía y de inmediato se dispuso la detención del agresor. Al día siguiente, y mediante proceso abreviado, Rolón fue condenado por el mencionado delito.

La pena impuesta fue de ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba, cuatro de los cuales deberá cumplirlos en arresto domiciliario nocturno. También tendrá que realizar trabajo comunitario y presentarse semanalmente en una seccional policial, además de usar tobillera electrónica, medida esta última que se sumará más adelante ya que, según el citado medio, no hay actualmente dispositivos disponibles en la ciudad de Artigas.

La crónica señala que en junio de 2024 la misma mujer denunció a Rolón por agresión física y sexual. En aquel entonces la causa avanzó, se activaron los protocolos de rigor y la Justicia dispuso la colocación de una tobillera. Sin embargo, meses después la víctima retiró la denuncia y la causa se archivó, razón por la que no se registró un antecedente para el agresor.

El 20 de junio, el intendente en ese momento, Pablo Caram, cesó de sus funciones a Rolón por su situación jurídica. Cuando Caram cayó en medio del escándalo por la causa de las horas extra, asumió el cargo Elita Volpi y Rolón solicitó volver a su cargo, pero no lo consiguió.

Este año, tras la asunción de Emiliano Soravilla y con su causa ya archivada, volvió a dirigir la Unidad de Asistencia a la Vivienda.

El informe añade que Rolón es uno de los trece funcionarios municipales investigados por la ya mencionada causa de las horas extras, y fue candidato a convencional del Partido Nacional por la lista 25025.