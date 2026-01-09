“Sudestada” con vientos “fuerza 9”: meteorólogo detalla cuándo y dónde ocurrirá

Locales

El ciclón extratropical anunciado en las últimas horas tendría efectos preocupantes en buena parte del territorio nacional.

En ese sentido, el técnico meteorólogo Gabriel Labrador pronosticó un temporal fuerte que afectará el departamento de Rocha, la región este y amplias zonas del país en las próximas horas.

En un informe elaborado para Canal 9 de Rocha, el profesional prevé un evento de sudestada con “vientos que podrían alcanzar fuerza 9 en la escala Beaufort”, principalmente durante la tarde y noche del sábado 10 y la madrugada del domingo 11. El fenómeno tendría mayor impacto en las costas del Río de la Plata y del océano Atlántico, con énfasis en los departamentos costeros.

La escala Beaufort fue creada a comienzos del siglo XIX por el oficial naval e hidrógrafo irlandés Francis Beaufort. A lo largo de los años, experimentó adaptaciones y modificaciones; se estandarizó en 1923 y se amplió en 1946.

En dicha escala, la fuerza 9 supone la ocurrencia de vientos de entre 75 y 88 kilómetros por hora y configura “temporal (viento duro). Produce grandes olas rompientes y franjas de espuma. En tierra puede quebrar las copas de los árboles, dificultar la circulación de personas y mover automóviles.

El video elaborado por Labrador incluye una serie de mapas meteorológicos con intervalos de tres horas que abarcan desde el mediodía del viernes 9 hasta la noche del domingo 11 de enero. En ellos se representan los vientos promedio previstos mediante flechas que indican dirección e intensidad, conforme a la simbología internacional.

Asimismo, se detallan las rachas máximas de viento, expresadas en kilómetros por hora y diferenciadas por una escala de colores, lo que permite identificar las zonas donde el evento podría tener mayor impacto. En cada gráfico se especifica la fecha y hora local correspondiente a la predicción.

El informe describe el escenario como un temporal fuerte, con especial atención en la franja costera, y recomienda extremar precauciones ante la persistencia de vientos intensos durante varias horas consecutivas.

Si bien el experto señala que otros modelos meteorológicos podrían presentar variaciones en cuanto a la intensidad o duración del fenómeno, el consenso apunta a un evento de relevancia. En ese sentido, subraya la importancia de mantenerse informados a través de las actualizaciones y avisos oficiales.

El llamado a la precaución se dirige especialmente a quienes desarrollan actividades en zonas costeras, marítimas o rurales.