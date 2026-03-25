“Soy un defensor del túnel”: jerarca de administración de Cosse por propuesta de movilidad

Montevideo Portal
El exdirector de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM) y actual diputado por el Frente Amplio (FA), Pablo Inthamoussu, se refirió al proyecto anunciado por el intendente capitalino, Mario Bergara, y sostuvo que la propuesta no es la opción más viable para alcanzar los objetivos del cambio.
El jefe comunal presentó en rueda de prensa el nuevo plan para 18 de Julio. Esto, luego de que se descartara la posibilidad de hacer un túnel en el centro de Montevideo.
El proyecto busca que en el “tramo central” de la avenida 18 de Julio se concentren las paradas y la circulación de ómnibus articulados, en sentido “de ida y de vuelta”. La frecuencia de estos ómnibus será cada un minuto y medio.
Además, habrá una ciclovía y un carril para autos particulares en ambos sentidos hasta el cruce con la calle Ejido; desde ese punto, para transitar hacia Ciudad Vieja, se deberá circular por la calle Colonia.
Ante esto, Inthamoussu aseguró, en diálogo con Montevideo Portal, que el “principal objetivo” del proyecto es el transporte público, por lo que la propuesta anunciada le genera “preocupación” sobre los tiempos de viaje del transporte.
“Soy un defensor del proyecto tal cual estaba planteado con la solución del túnel, porque se genera como necesidad para cumplir con el objetivo del proyecto, el cual es reducir un 30% los tiempos de viaje”, afirmó.
Para el exjerarca, la decisión de no realizar el túnel y definir cambios, llevaría a que “no se logren” los objetivos, debido a que los tiempos de viaje serían mayores a los planteados en la iniciativa.
“No me animo a contestarle al presidente Orsi si esta propuesta es viable o inviable, pero lo que si puedo decir es que no es tan buena como la construcción del túnel”, sentenció.
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