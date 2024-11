Elecciones 2024

“Soy republicana y creo en el Estado de derecho; por eso no voto a Delgado”, dijo Ache

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache declaró a Búsqueda que no votará a Álvaro Delgado el próximo domingo.

Ache, que renunció al cargo el 19 de diciembre de 2022 tras perder el apoyo político del Partido Colorado, volvió a la actividad política para las internas de junio de este año.

En las elecciones internas, cuando se presentó como precandidata presidencial, la colorada obtuvo 1.177 votos.

En diálogo con Búsqueda, la exvicecanciller afirmó que cree “en el Estado de derecho” y que no votará a Delgado por los presuntos hechos irregulares que están siendo investigados por la Justicia.

Según consigna el semanario, Ache declaró: “Voté a mi partido en primera vuelta. Soy colorada y batllista. Nadie me va a correr por ese lado. Justamente como colorada también soy republicana y creo en el Estado de derecho. Los hechos que denuncié son de público conocimiento y no hay dos versiones como han pretendido instaurar, entre otros el candidato blanco, la verdad es una sola. Por esas razones no voy a votar a Álvaro Delgado”.

Los antecedentes

Previamente, asesorada por el ex fiscal de Corte Jorge Díaz, Ache declaró por el caso del pasaporte entregado por el gobierno uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.

En la instancia judicial, la exjerarca del gobierno presentó audios con conversaciones que mantuvo con el excanciller Francisco Bustillo. Tras esto, renunciaron a sus cargos como ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y el propio Bustillo.

Según denunció Ache, en noviembre de 2022 recibió un mensaje de WhatsApp del asesor del presidente Luis Lacalle Pou en comunicación, Roberto Lafluf, para citarla a una reunión en Torre Ejecutiva.

De acuerdo con la versión de Ache, en esa reunión se le pidió a Maciel y a ella que borraran el chat que habían mantenido ambos sobre Marset, y que hiciera constar por otro escribano que la conversación nunca existió.

Sin embargo, la exsubsecretaria decidió que no iba a protocolizar el contenido de su celular por segunda vez sin los mensajes de Maciel y se lo comunicó a Lafluf en una llamada telefónica. En el mismo día, Lafluf se volvió a contactar con Ache y le expresó que entregara de vuelta la documentación con el chat con Maciel en Cancillería.

En la audiencia judicial, Ache declaró ante Fiscalía que tras hablar con su abogado le dijo al asesor presidencial que lo que le estaba pidiendo que hiciera era “cometer un delito”, que de “ninguna manera lo haría”.

