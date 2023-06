¿Son incisos o párrafos?: Lust explica su “duda” en medio del debate por moción de Cabildo

Política

El diputado Eduardo Lust es, además de legislador, abogado constitucionalista, y por tanto suele echar mano a su profesión en diversos debates en la Cámara de Representantes.

Así ocurrió este jueves en el tramo final de la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando los diputados discutían una moción de Cabildo Abierto con críticas a la gestión del Frente Amplio en seguridad, pero también cuestionamientos a la actual administración.

El Frente Amplio pidió desglosar la votación, para solo aprobar las partes del texto que cuestionaban a la gestión de Heber, pero en el momento en que se sucedía la votación de los diferentes puntos, Lust solicitó una interrupción.

“Independientemente de que todo el mundo tiene resuelto su voto, le pido a la mesa que aclare si esto son incisos o son párrafos. Porque los incisos... Es decir, el inciso se asocia a un artículo. No queda claro. Yo no entiendo, cuando se dice tercer inciso o cuarto inciso, si va hasta el punto y seguido o hasta dónde. Pido si lo pueden aclarar. No es para andar molestando a las 10 de la mañana, pero simplemente para saberlo”, dijo el exlegislador de Cabildo Abierto.

“Diputado, son incisos”, le respondió el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar.

Más adelante, Lust volvió a pedir la palabra para aclarar y detallar el texto finalmente votado.

En diálogo con Montevideo Portal, el diputado explicó su comentario, que ocurría cuando la sesión ya llevaba 24 horas desde su inicio.

“La moción que presentó Cabildo era tan larga, era una carilla entera escrita en letra Arial 10. Era tan larga que cuando dijeron 'va desde la palabra país' y 'del punto y coma en adelante', yo tenía un entrevero que no sabía lo que se iba a votar. Tanto que después Álvaro Viviano [diputado del Partido Nacional] pidió que se leyera lo que se estaba votando”, comenzó el diputado.

“Lo que le quise decir a Sebastián Andujar [presidente de la Cámara de Diputados], no para observar un tema formal sino para poder entender, es que cuando uno dice inciso primero, inciso segundo o inciso tercero, se refiere a un texto que surge de un artículo. Por ejemplo, cuando está el artículo tres de una ley, vos tenes el inciso primero, el inciso segundo. Ahora, cuando partís de un texto que no está articulado, en el que escribís ocho renglones y lo separas con reglones y punto y aparte, eso son párrafos”, dijo al seguir con su relato.

El diputado señaló que el “entrevero” se genero cuando el Frente Amplio pidió el desglose de la moción para votar algunas partes, y eso llevó a que se analice incluir o no determinados párrafos o frases.

“Entonces, lo que quise decir fue: si se están leyendo incisos, se tenía que darle el formato de un inciso. Era un tema gramatical. Entonces Andújar, que manejó muy bien la sesión y no tuvo ningún problema en pararle el carro a algún blanco, me dijo: 'diputado, son incisos'. Pero fue como diciendo: no me meta en un lío a esta hora, que capaz tiene razón”, agregó.

En conclusión, dijo Lust, desde su punto de vista “en realidad son párrafos”. “Los párrafos es lo que va de un punto y aparte a otros punto y aparte. Inciso es lo que está en un artículo. Por ejemplo, el artículo 331 de la Constitución, que es el de la reforma constitucional, tiene un inciso para cada uno de los cinco procedimientos”, explicó.

