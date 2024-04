“Solo hay una opción”: Sartori anunció que apoya la precandidatura de Delgado

Elecciones 2024

Montevideo Portal

El senador nacionalista Juan Sartori, quien no había definido aún una posible precandidatura de cara a las elecciones internas, finalmente decidió apoyar a Álvaro Delgado durante su campaña hacia el 30 de junio.

“Con el respeto que me merecen los otros precandidatos del Partido Nacional, he decidido apoyar el camino de Álvaro Delgado para que sea el futuro presidente de nuestro país”, anunció Sartori durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

De todas formas, ratificó que quiere ser presidente. “Tengo la certeza de que ese momento llegará”, aseveró.

Sartori consideró que respaldar al exsecretario de Presidencia es el camino que se acerca más al Uruguay que sueña, y explicó que desde allí podrá influir “mucho más y mejor” para construir el país de oportunidades que la sociedad se merece.

“Si algo he aprendido en estos cuatro años es que luchar solo es muy difícil. La política enfocada en la gente no puede basarse en los egos, ni en la necesidad de tener un cargo. Los intereses personales no son nada frente a los intereses de la patria. Hoy nos jugamos algo muy importante, y es el futuro de nuestro país”, afirmó el empresario.

El senador dijo que tanto él como Delgado tienen una visión en común sobre la necesidad de que Uruguay sea un país que genere más y mejores oportunidades de trabajo, que esté mucho más conectado al mundo y que haya más bienestar para la sociedad. “También coincidimos en los cambios que son necesarios y que aún no han podido concretarse. Ambos creemos en un mundo más libre y democrático”, sentenció.

Finalmente, explicó que, desde su posición, buscará aportarle al próximo gobierno su “experiencia en política exterior, más y mejores inversiones e ideas innovadoras para mejorar el desarrollo del país”.

Por su parte, Delgado agradeció en redes sociales a Sartori por su apoyo. “Muchas gracias por la confianza. Vamos por ese Uruguay de oportunidades para todos”, escribió en X (antes Twitter).

Muchas gracias, @JuanSartoriUY por la confianza.

Vamos por ese Uruguay de oportunidades para todos. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) April 29, 2024

Montevideo Portal