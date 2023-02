“¿Solo dos?”, MPP criticó a Lacalle por dichos sobre medios con “vinculación política”

Política

El Movimiento de Participación Popular (MPP) le respondió este jueves al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien criticó la filtración de los contenidos que tienen los chats de su excustodio Alejandro Astesiano.

El presidente dijo en una rueda de prensa en Treinta y Tres: “Es claro que las conversaciones, los chats, los mensajes, desde el 29 de setiembre alguien se lo dio a uno o dos medios de prensa. Ustedes los conocen, son colegas de ustedes. Esos dos medios de prensa claramente tienen una vinculación política”.

“Claramente. Esos medios de prensa, diariamente, o semanalmente, van filtrando información, ponen la música, y todos los que estamos acá bailamos al ritmo de la música que ponen dos medios de prensa”, añadió, haciendo referencia a Tv Ciudad y La Diaria.

“Yo intenciones no puedo adjudicar. Esa es la realidad. Si dije algo que no es cierto, pido que me corrijan. Entiendo que no van a hablar de colegas, pero ustedes conocen mejor que yo cuál es la situación y cómo se dosifica. Es más, tampoco pido me lo contesten, pero ustedes saben uno o dos días antes cuál es el chat que va a salir. Porque esos colegas se encargan de llamar y decir cuál es el chat que va a estar en la vuelta. Yo no voy a adjudicar intenciones porque no me corresponde. Estoy hablando de lo que pasa”, expresó el presidente.

En tanto, el MPP utilizó su cuenta de Twitter para responderle. En primer lugar, la fuerza política del Frente Amplio se preguntó si en verdad son solo dos medios. Luego, realizaron un hilo en el que brindaron información sobre los chats de Astesiano.

El primero en ser mencionado fue el diario El País cuando publicó información de los intercambios que mantuvo el excustodio presidencial con el escribano que fue imputado en la causa, donde se registraban algunas amenazas propiciadas por Astesiano, pero también otras que recibía.

El segundo medio en ser nombrado fue el Semanario Búsqueda cuando publicó intercambios con la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez. Allí se publicaron pasajes de ambos en el que se solicitaban reuniones con Lacalle, entre otros temas.

El MPP luego puso al diario El Observador que publicó una nota sobre el “manejo” de la seguridad del presidente que se dejaba ver a través de los chats del excustodio, actualmente imputado por tres delitos.

Finalmente, nombran al periodista Gabriel Pereyra y a radio Sarandí, medio y periodista que publicaron noticias que se desprendían de los mensajes de Astesiano. En el caso de Sarandí, el medio dio a conocer un posible trabajo que podría realizar para la Asociación Uruguaya de Fútbol o para Peñarol.

