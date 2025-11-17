“Situaciones extrañas”: Sánchez volvió a cuestionar a gobierno de Lacalle por Cardama

Política

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo una puesta a punto de las denuncias del gobierno uruguayo contra el astillero español Cardama, después de que el presidente Yamandú Orsi tomara la decisión de rescindir el contrato por más de US$ 92 millones.

El dirigente del Movimiento de Participación Popular dijo a De no olvidar que el gobierno uruguayo tiene la intención de “revisar muchos aspectos del contrato” firmado durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou.

“Nos generan dudas un montón de situaciones que son extrañas”, dijo el jerarca del Poder Ejecutivo. En esa línea, Sánchez cuestionó que Cardama contratara a la certificadora Lloyd —reconocida a nivel mundial— con “plata del Estado”, y afirmó que “hay muchas cosas para rediscutir y poder reacomodar esta situación para preservar los recursos que ya pusimos y por qué lo que queremos es tener OPV [buque de patrulla oceánica]”.

Sánchez dijo que el Estado debe analizar “componentes” del contrato con el astillero español. En primer lugar, el secretario de Presidencia se refirió a la “compra directa” que el gobierno anterior ponderó antes que una “licitación que decidió dejar desierta”.

“Fue por un camino de compra directa y trae a este astillero, que no tiene experiencia en construir este tipo de embarcaciones. Sí tiene muchos años, pero no experiencia en construir este tipo de barcos”, sostuvo, y afirmó que la construcción de Cardama es un “prototipo”.

Sánchez también apuntó contra la administración de Lacalle Pou y dijo que “no hizo los controles que merecía”. “Tenemos la situación de una garantía que es trucha, que ya está demostrado y que la empresa nunca existió”, insistió.

En esa línea, el jerarca recordó que en contrataciones uruguayas “el contrato comienza a estar vigente una vez que se constituye la garantía”. “No es un problema accesorio. Sin garantía, no tendría vigencia el contrato”, agregó.

El secretario de Presidencia indicó que Cardama “demoró 11 meses en poder constituir garantías”. “Anduvo buscando por todos lados y nadie se la daba porque tenía un problema serio. Estaba construyendo algo que nunca había construido y si uno mira la facturación de Cardama de los últimos años, facturaba 8 millones de euros, y ahora 80”, expresó.

El pasado 23 de octubre, el gobierno presentó una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía que presentó en su contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones.

La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato.

La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregadas a la Armada Nacional, que las utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.

Desde el gobierno de Yamandú Orsi informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”.

Ante esa notificación, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés, que en 24 horas constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025.

Además, según informó el semanario Búsqueda, la institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, cambió su dirección. Según el citado medio, la nueva ubicación es 85 Great Portland Street en Londres, Reino Unido; otras empresas tienen sede en esa dirección y al menos tres de ellas fueron señaladas por incumplimientos de las normas antilavado en ese país por las autoridades competentes.