“Deseo que llegue a buen término”: García por posible diálogo del gobierno con Cardama

Política

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Defensa, Javier García, se refirió este sábado a las declaraciones que dio la jerarca del Ministerio de Defensa, Sandra Lazo relacionadas con la irrupción del contrato con la empresa Cardama, encargada de la construcción de dos patrullas oceánicas.

En el marco del aniversario N° 208 de la Armada Nacional, Lazo aseguró: “No recibí ningún tipo de llamado al diálogo. Por supuesto, que siempre estamos dispuestos a hacerlo”, en referencia a si había tenido comunicación con el empresario Mario Cardama.

Tras esto, García analizó la medida de que el gobierno estudie la posibilidad de continuar con el contrato. “Yo lo escuché ayer al presidente Orsi y me pareció un cambio de actitud que yo celebro, porque eso habla de que vamos a poner por delante los intereses nacionales, antes que los intereses políticos”. “Deseo que este cambio de actitud llegue a buen término, porque podemos discutir lo político, pero los narcotraficantes se están haciendo un picnic en nuestro mar”.

“De 2005 a la fecha es un buen tiempo para tomar una decisión. Si Uruguay no puede en 20 años resolver que tiene que cuidar nuestro mar para reprimir al narcotráfico y no dejar que se nos vengan arriba los criminales, no sé lo que hay que esperar”, afirmó el senador.

“Lo que importa son los intereses nacionales y decidir. Nosotros [Partido Nacional] decidimos cuidando los intereses nacionales y tomando las decisiones que hay que tomar, que es la seguridad de nuestra gente”, agregó.

“Se puso en duda por parte de la Presidencia la forma de pago, tanto así que dijeron que nunca se había hecho de pagar en euros cuando no hay cuentas en euros y se inició una investigación administrativa en el Brou. Esta semana, el Brou le comunicó al presidente Orsi que todos los pagos se hicieron de acuerdo a la ley y con los procedimientos adecuados. Miren si se dirán cosas y después la realidad dice que la ley prima”, sentenció el legislador nacionalista.

Montevideo Portal