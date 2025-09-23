“Situación frágil” en educación privada: Sintep monitorea “solidez” de cuatro colegios

Locales

El inminente cierre del Colegio y Liceo Inmaculada Concepción Los Vascos el próximo 31 de diciembre se enmarca en medio de un panorama complejo en términos económicos de los colegios privados en el país. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) advirtieron que monitorean cuatro instituciones “en situación de fragilidad” para evitar el desenlace del colegio del centro.

En diálogo con El País, Sergio Sommaruga, secretario general de Sintep, dijo que hay “cuatro” instituciones con situaciones “comprometidas”, que siguen de cerca. En ese sentido, el líder sindical alegó que la baja natalidad del país —en 2023 se reflejó la cifra más baja en nacimientos desde 1900— se refleja en menos matrículas en los centros de estudio.

Asimismo, en diálogo con Montevideo Portal, Sommaruga, que no brindó los datos de las instituciones para no “alarmar”, señaló que desde el sindicato realizan un “monitoreo estructural” para prevenir este tipo de situaciones. Sobre todo en centros de estudio que no están “tan sólidos”.

Debido a la baja natalidad, las matrículas disminuyeron tanto en la educación pública como en la privada, dijo Sommaruga. En ese sentido, el dirigente de Sintep explicó que hay un “desfasaje” entre la cantidad de colegios y estudiantes. De todos modos, insistió en que la situación “no es de crisis, sino de estrés”.

El líder sindical indicó que la “fragilidad” de Los Vascos data de hace varios años. En 2024, la institución analizó cerrar sus puertas, pero después de un acuerdo con el sindicato de los trabajadores de la enseñanza privada decidió seguir adelante.

El gremio venía monitoreando la situación del colegio desde hacía varios meses y había evitado hacer movilizaciones, dado que, en el Consejo de Salario de 2024, tanto la empresa como los trabajadores hicieron “concesiones” para evitar la bajada de cortina.