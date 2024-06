“Si gana Cosse yo voy a acompañarla, y espero al revés”, dijo Mujica sobre internas del FA

Política

Tras las rispideces entre la precandidata por el Frente Amplio (FA) a la Presidencia, Carolina Cosse, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky, José Mujica negó “diferencias” dentro de la interna de la fuerza política.

En esta línea, el expresidente sostuvo que Cosse lo llamó por teléfono y habló con él, pero que no le comentó nada sobre los intercambios con Topolansky.

“A mí no me reclamó nada, me preguntó por mi salud y todo lo demás. Y si gana Cosse yo voy a acompañarla, y espero al revés. ¿Qué problema hay?”, expresó Mujica.

En esta línea, el expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular negó que los dichos de Topolansky, en los que calificó la política de Cosse de “muy montevideana” y sugirió que en el caso de que la precandidata gane las internas es posible que el FA pierda en las elecciones nacionales, fueran “ataques”. En cambio, los consideró “valoraciones”.

En tanto, el referente frenteamplista arremetió contra la prensa: “¿Para qué sacan encuestas ustedes? ¿Para qué las publican?”. En tanto, Mujica dijo que “son las encuestas las que hablan” y recomendó que “prohiban las encuestas”.

Al ser consultado sobre el escenario electoral de cara a las elecciones del 30 de junio, el expresidente deseó que “la campaña electoral no fuera el carnaval de las promesas”, ya que “el gobierno que viene va a tener que pagar las cuentas que deja este”.

De este modo, Mujica sugirió que las obras viales que llevó a cabo la gestión de Luis Lacalle Pou “stán comprometiendo la capacidad de pago”, porque “van en moneda interna, no es deuda externa, es de moneda nacional ajustable”.