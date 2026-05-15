“Si el presidente pide ayuda hay que decir sí”: Cosse por salida de exvice de Industria
La vicepresidenta opinó que Eugenia Villar es “muy capaz, dinámica y comprometida”, y afirmó que el mandatario la consultó antes del cambio.
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15.05.2026 17:05
Montevideo Portal
La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se refirió este viernes a la salida de Eugenia Villar de su rol como viceministra de Industria, Energía y Minería, cargo que ocupaba hasta hace unos días.
Tal como informáramos, el presidente Yamandú Orsi y la titular del ministerio, Fernanda Cardona, le solicitaron al exvicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, que tomara el cargo.
Villar, integrante del sector La Amplia al igual que Cosse, es “una joven profesional, muy capaz, muy dinámica y muy comprometida”, expresó la presidenta de la Asamblea General en entrevista con Arriba gente (Canal 10). “Para mí que el presidente le pida ayuda en una nueva área que se está gestando en Presidencia, no hay la menor duda de que hay que decir que sí”, razonó Cosse.
“Estoy muy contenta por Eugenia y creo que va a hacer una gran tarea ahí”, aseveró a continuación.
De tal forma, la vicepresidenta aseguró que continuará “apoyando” a Villar, porque “hay que multiplicar y va a ser un gran aporte”, valoró.
Preguntada respecto a si Orsi le consultó antes de hacer esas modificaciones en el gabinete, Cosse replicó que sí.
Villar pasará a tener un nuevo rol como adscripta en la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado.
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