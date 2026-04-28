Exsubsecretaria de Industria tendrá nuevo rol en Presidencia: “Buena decisión”, dijo Orsi

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Eugenia Villar dejará su cargo como subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra Fernanda Cardona le solicitaran al exvicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, que tomara el cargo.

La jerarca de la cartera excluyó de responsabilidades a la subsecretaria Eugenia Villar por diferencias en la interna del ministerio. Según había informado Búsqueda, se generaron roces por diferencias políticas, no solo con Cardona, sino también con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

Ante esto, Villar pasará a tener un nuevo rol como adscripta en la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado. Orsi afirmó en rueda de prensa que la exsubsecretaria de Industria va a tener una “responsabilidad” surgida de las “últimas decisiones” del Ejecutivo. Además, no descartó que Villar colabore en el Ministerio de Justicia en caso de que la creación del mismo se concrete.

El mandatario analizó que la modificación “vino bien” y que es “una buena decisión”.