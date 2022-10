“Si alguien sabía de Astesiano y no lo dijo, va a conocer la verdadera cara de Da Silva”

Política

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva dijo que en el entorno del presidente de la República están “todos sorprendidos” con las noticias que han alimentado el caso Astesiano, y que el presidente fue “traicionado” por su excustodio.

En La entrevista de 970 Noticias, Da Silva dijo: “Yo con Astesiano tenía vínculo; cada vez que me reunía con Luis, lo veía. Hicimos la campaña electoral juntos, se quedó una noche en mi casa. Es una traición que a uno le cuesta entender… Mientras que hacía que cuidaba a Luis, falsificaba pasaportes en Torre Ejecutiva. ¿Qué te parece?”.

“Yo me precio de ser alguien que no tiene mucho protocolo para hablar con el presidente. En el verano del 2020 hubo algunos antecedentes de gente que podía estar designándose, y yo los puse arriba de la mesa, y es gente que no está en el gobierno. Yo en política no estoy para hacerle reverencias a nadie, y es uno de los motivos por los cuales Luis me valora”, agregó.

Da Silva dijo que, si él se hubiese enterado o sospechado algo de ese funcionario, se lo habría comentado a Lacalle Pou, de quien se siente muy cercano. “Pero no. Y era ‘el Fibra para acá, el Fibra para allá’ y nunca nadie tuvo la menor sospecha”.

El senador comentó cómo y cuándo conoció a Alejandro Astesiano. “Yo al Fibra lo vi en esta última campaña electoral, no antes. Lo vi por primera vez en Trinidad. En un acto había un borracho que estaba gritando cosas, yo estaba en el fondo en una cancha de bochas, lo agarré y lo saqué al borracho, le dije ‘salí de acá’, y cuando atraviesa la puerta lo veo al Fibra [Astesiano] que me dice ‘dejámelo a mí’. Ahí me di cuenta de que Luis empezaba con el tema de los custodios. En aquel momento la elección estaba ríspida con [Juan] Sartori, era una campaña muy sucia, y nosotros teníamos el temor de que le pudieran plantar un trastornado. Pasaba eso en ese momento, y estábamos todos alerta. Fue cuando la campaña interna tuvo un viso muy poco uruguayo. Ahí lo vi por primera vez a Astesiano, en febrero de 2019, después lo vi permanentemente”.

El legislador blanco y productor agropecuario concluyó: “Si yo me llego a enterar de que alguien sabía que Astesiano formaba parte de una red que falsificaba pasaportes para dárselos a los rusos, y no se lo dijo al presidente, esa persona va a conocer la verdadera cara de Sebastián da Silva. Estamos todos sorprendidos, eh. Yo en el piso 11 de Torre Ejecutiva ando sin protocolo, y estamos todos sorprendidos. Obviamente, quien tiene ese tipo de manejo no está solo. Lo que hay que hacer es investigar todo, hasta el hueso”.

Montevideo Portal