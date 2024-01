“Sensación de que te baja todo”: hija de víctima de triple crimen tras arresto de Cancelo

Policiales

Izquierda: Claudio Cancelo trasladado por la policía a Fiscalía de Atlántida. Arriba derecha: las tres personas asesinadas en Estación La Floresta. Derecha abajo: Claudio Cancelo junto con la mujer que lo habría encubierto.

Claudio Cancelo, sospechoso de ser el autor material del triple homicidio cometido en diciembre pasado en Estación La Floresta, fue apresado este fin de semana en Montevideo.

Tal como informáramos, el prófugo no estaba en Brasil, según él mismo había asegurado en redes sociales. Se refugiaba en una finca en Malvín Norte, locación que la policía averiguó luego de que el sujeto utilizara su celular para pedir una pizza a domicilio. Cancelo ya compareció ante Fiscalía y quedó imputado con prisión.

En la masacre cometida en Estación La Floresta murieron tres personas de una misma familia, incluida la dueña del comercio. Dahiana, una de las hijas de la fallecida, habló con el noticiero Telenoche luego de saber del arresto de Cancelo.

En sus declaraciones, la joven agradeció la labor de todas las áreas de la policía involucradas en la operación, tanto a los investigadores del área de Homicidios como a los agentes de su localidad.

“Por más que uno sepa que la Policía está trabajando, era esa impotencia de que él hablaba que esto, que lo otro, y nunca lo podían agarrar. Eran las 00:00, 20 días, 21 días y nada, y hoy 7:48 me mandan un mensaje: ‘Ya está, Dahiana, lo agarraron’. Fue horrible. Fue una sensación de que te baja todo”, dijo.

“La Justicia existe y quiero agradecerle a toda la Policía, desde los que tenemos acá hasta Homicidios, Investigación, a todos porque se han preocupado. Todavía tenemos la guardia policial, siempre estuvieron pendientes de nosotros”, agregó

“A veces uno no lo sabe apreciar, porque yo quería que agarraran a ese que lo llevó a Malvín, yo quería que lo agarraran y le dieran una paliza y le preguntaran dónde estaba, y sé que no lo pueden hacer”, manifestó luego.

“Ahora que se haga justicia. Que puedan ellos descansar en paz, devolverlos no los van a devolver. Cosas que me quedaron hablar con mamá, capaz que pedirle perdón por algún día que no vine. Cosas que tenemos que hacer en el momento, de abrazar más, de no esperar a mañana porque no sabemos en qué momento nos los van a quitar”, concluyó.

La prisión preventiva dispuesta para Cancelo es de 180 días, plazo en el que se sustanciará el juicio. Durante los días en los que estuvo prófugo, el ahora detenido aseguró ser inocente de las muertes de Estación La Floresta, y criticó a la fiscal de Atlántida y un juez.

Poseedor de antecedentes por estafa, hurto y rapiña, Cancelo también sugirió que otras dos personas apresadas por el mismo crimen —un joven de 21 años y un menor de 17— eran los asesinos.

“Maldita”

En redes sociales, Dahiana apuntó también contra una mujer no identificada que habría acogido y encubierto al reo.

“¿Encubrir no es un delito para cárcel? Cómplice, compinche, se recorría las calles caminando a ver si había policías, o sea le hacía todos los mandados. Maldita”, escribió.

La mujer es conocida en la zona de Estación La Floresta, y en redes sociales aparece en varias fotos junto a Cancelo.

Podría ser acusada de encubrimiento si los elementos hallados confirman su intervención.