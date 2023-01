“Sendic reivindicó que tenía el título”: Mieres y la comparación con el caso Peña

Política

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió este jueves a la polémica que tiene como único protagonista a Adrián Peña, ministro de Ambiente y líder y coordinador político de Ciudadanos, sector del Partido Colorado por no tener el título de la licenciatura de Administración de Empresas y firmar documentos oficiales o presentarse de esa forma sin explicar que le faltaba la tesis.

Mieres aseguró que no le gusta “hablar de oído” y que simplemente sabe lo que salió en la prensa, sin embargo, aseguró que lo que puede decir frente a este tipo de hechos es que “es muy importante” que la formación de cada uno se refleje “expresa y verazmente” en la realidad. “No puedo opinar ni sobre el caso de Adrián Peña ni sobre el caso de [Daniel] Olesker”, indicó.

Consultado sobre sus manifestaciones cuando surgió la polémica por el título de Raúl Sendic, el secretario de Estado recordó que el caso del ex vicepresidente el protagonista “reivindicó que tenía título”. “[Sendic] reivindicó y mantuvo que tenía el título. Incluso hubo quien dijo que había visto el título, no sé si se acuerdan”, relató, haciendo referencia a la también ex vicepresidenta Lucía Topolansky.

“Sendic reivindicó que tenía el título, cosa que es muy distinta porque hubo, después de Sendic, varios casos más que reconocieron que no habían obtenido el título y que en algún momento lo manejaron o alguien lo había manejado, pero lo reconocieron”, criticó.

Sin embargo, enfatizó que, en el caso del expresidente de Ancap, “cuando saltó la noticia”, dijo que “tenía título” y que “lo iba a demostrar”: “Avisó que lo iba a presentar. Bueno, son conductas bien distintas”, aseguró.