“Censurable” y “caza de brujas”: primeras reacciones de legisladores por Peña y el título

La noticia de que el ministro Adrián Peña no tuvo un título universitario hasta 2022 pese a que firmaba como licenciado, se enmarca en una serie de situaciones similares con distintos representantes del sistema político como protagonistas. Los casos son variados y resonantes, como por ejemplo el del exvicepresidente Raúl Sendic o —más acá en el tiempo— el del exsenador Daniel Olesker.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech considera que la situación de Peña es “censurable”, pero entiende que no es correcto “centrar el debate político en temas personales”. “Es algo que nos gustaría que no pasara, pero no me parece que sea yo quien debe juzgar éticamente a alguien”, agregó en diálogo con Montevideo Portal.

En la misma línea, su par en el Partido Nacional Gustavo Penadés pidió al sistema político que “no comience una caza de brujas”. “Es un episodio no deseable, ni este ni ninguno, pero primero es necesario escuchar al involucrado”, opinó.

Sobre las posibles decisiones que podría tomar Peña, Penadés aseveró que “no es correcto” medir la “vara ética de alguien”. “Es algo tan personal y de cada uno, que se vuelve muy subjetivo”, sostuvo el legislador.

En tanto, la diputada de Ciudadanos por el Partido Colorado María Eugenia Roselló dijo que prefiere no hablar hasta escuchar a Peña. Le parece “correcto y esperable” que el ministro dé argumentos a la bancada de su sector y, con esa información, cada uno de los legisladores se pueda expresar.

Del otro lado de la vereda, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, indicó que si bien es algo que no debería impactar en el debate político, lo cierto es que en la opinión pública sí tiene repercusión. “A la gente este tipo de temas le interesa”, aseguró.

“A nosotros, con el caso Sendic —el tema del título y no el de Ancap—, los especialistas nos dieron evidencias de que fue una de las causantes de la derrota”, aseguró el líder de izquierda en diálogo con Montevideo Portal.

En línea con los dichos de Penadés, Pereira sostuvo que muchas veces se hace “demasiado eco” y se terminan “mezclando aspectos personales”. “A veces se va más a la descalificación que a otra cosa. Eso pasó con Olesker”, agregó.

En cuanto a la firma de documentos donde figuraba como licenciado, Peña reconoció al semanario Búsqueda que pudo haber ocurrido en algunas ocasiones. “Sí sé que la mayoría de lo que firmaba no dice eso, pero alguno puede ser, no sé”, dijo, y agregó que firma “muchas cosas” y que entre ellas pudo figurar ese error sin que lo advirtiera.

