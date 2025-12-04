“Se pegó contra la mampara”: taxi chocó contra camión “mal parado” en Paso Molino

Locales

Montevideo Portal

Un taxi chocó este jueves contra un camión en el barrio Paso Molino y dejó heridos a su conductor y pasajero.

El hecho fue inicialmente reportado por la Intendencia de Montevideo. El siniestro ocurrió en Agraciada y Mariano Sagasta y provocó la obstrucción del carril.

El taxista, con golpes en su frente, nariz y labio, habló con Subrayado (Canal 10) sobre el accidente. “En este momento estoy bien”, comentó.

“Yo venía con un viaje a Nuevo París, a Santa Lucía y Yugoslavia. Si bien a esa hora el tránsito acá habitualmente es muy transitado, tenía un camión parado en un lugar que no debería estar parado”, relató el conductor.

Sostuvo que, en referencia al camión, estaba detenido en una zona que “tiene un cartel de ‘no pare’; tiene que continuar”. “Por mi costado venían ómnibus también y me encerraron. No pude evitar el golpe con el camión, que estaba mal parado”, lamentó.

En ese sentido, indicó que el hombre que venía como pasajero en el vehículo “fue trasladado politraumatizado” y agregó que “no ha perdido dentadura”, pero “sí estaba con dolor”, ya que “se pegó contra la mampara”.

“Si bien nosotros tenemos aviso en el taxi del uso de cinturón, pero nadie se lo pone. Usen el cinturón, tomen consciencia, más que nada los padres que viajan con niños, que los dejan sueltos. Cualquier golpe, a 10 km/h, se parten la cara”, manifestó el taxista.

Montevideo Portal