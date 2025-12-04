Locales

Un ómnibus se prendió fuego sobre la ruta 8 cuando circulaba hacia Pando

Un ómnibus de la empresa Tala Pando Montevideo se prendió fuego este jueves mientras circulaba hacia la ciudad de Pando. El incidente ocurrió en la rotonda que conecta la ruta 8 con la ruta 101, en horas de la mañana.

El vehículo comenzó a emitir humo y llamas desde la zona del motor, de acuerdo con lo informado por el medio local El Megáfono.

El citado medio señaló que no se registraron heridos, debido a la rápida evacuación del vehículo.

Los bomberos trabajaron en el lugar para controlar el fuego y evitar que se extendiera.

