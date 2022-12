“Se mintió al Parlamento” y “no era manija”: reacciones en el FA sobre la salida de Ache

Política

Diversos senadores del Frente Amplio se expresaron en las redes sociales este lunes luego de conocer la noticia que involucra a la ahora ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Carolina Ache Batlle. La renuncia de la jerarca se da luego de que se filtraran los chats con el subsecretario del Ministerio del Interior y se generara una “contradicción” (así lo marcó Adrián Peña) entre lo que se había afirmado en el Parlamento y lo que pasó en los hechos con respecto al conocido narcotraficante Sebastián Marset.

El senador Alejandro Pacha Sánchez, por ejemplo, expresó que “no era manija” lo que decía el Frente Amplio cuando criticaba el accionar de las autoridades en el marco, apuntó contra el gobierno y lo acusó de “mentirles a todos en la cara”.

No era manija! Este gobierno nos mintió a tod@s en la cara. La entrega del pasaporte a un narco preso es un hecho gravísimo, q nunca asumieron. Pese al respaldo del Presidente, Ache renunció. Seguimos sin saber q otros responsables están involucrados en este acto de corrupción. https://t.co/KL95bTcwTh — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) December 19, 2022

Por su parte, el legislador Charles Carrera opinó que la renuncia de Ache “confirma que se mintió al Parlamento”. Además, indicó que “lo malo es que se corta por el lado más fino, habiendo más responsables en la lista”.

Hace unos días, Lacalle la respaldó, hoy, renuncia Ache.

Una renuncia que confirma que se mintió al Parlamento.

Lo malo es que se corta por el lado más fino habiendo más responsables en la lista.#HayQueHacerseCargo https://t.co/qib42K8T09 — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) December 19, 2022

Enrique Rubio también se refirió al hecho y dijo que, en todo caso, la responsabilidad del Ministerio del Interior “era mucho más grande” dado que “alertó a los paraguayos sobre Marset 6 meses antes del episodio del pasaporte y conocía muchísimo sobre sus actividades a gran escala”, apuntó.

Ache: en todo caso la responsabilidad del MI era mucho más grande. Alertó a los paraguayos sobre Marset 6 meses antes del episodio del pasaporte y conocía muchísimo sobre sus actividades de gran escala. @portalmvd — Enrique Rubio (@EnriqueRubio_FA) December 20, 2022

Finalmente, Mario Bergara habló del tema y fue quien se explayó. En primer lugar, reiteró que la renuncia de Ache “confirma” lo que sostuvieron durante la interpelación en el Parlamento: “El gobierno actuó funcionalmente a los intereses de un poderoso narcotraficante, otorgándole un pasaporte que permite que hoy esté libre y continúe operando criminalmente”, criticó.

Además, subrayó que este hecho se da en un “contexto penoso” por las “acusaciones cruzadas” entre las autoridades y el presidente “extendiendo un respaldo a todo el accionar”, que resulta “inaceptable a la luz de los hechos ahora por todos conocidos”.

La renuncia de Ache confirma lo que sostuvimos desde la interpelación en adelante: el gobierno actuó funcionalmente a los intereses de un poderoso narcotraficante, otorgándole un pasaporte que permite que hoy esté libre y continúe operando criminalmente. pic.twitter.com/lvbByQDEyQ — Mario Bergara (@Mario_Bergara) December 19, 2022

Por último, el presidente del Frente Amplio aseguró en diálogo con VTV Noticias que no tienen “ningún problema personal” con ningún ministro ni subsecretario, pero que, debido a las fallas que han tenido alrededor del caso Marset, se “debería haber colocado entre 6 y 7 renuncias arriba de la mesa del presidente”.

“Digamos, hace algún tiempo se tuvo un chat entre Carolina Ache y Maciel, donde Maciel indica que Marset era un narcotraficante pesado y peligroso, y aún así, con todas estas advertencias, ni el Ministerio del Interior ni el ministerio de Relaciones Exteriores evitaron que se emitiera este pasaporte y se lo entregara en Dubái donde estaba preso por ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Nadie sin problemas entra con documentos falsos, en todo caso ayudar hubiera sido traerlo a Uruguay, sin embargo, se le dio un pasaje por el cual logró fugarse”, sostuvo.

“Yo no creo que sea un peso liviano, es una mujer muy preparada, pero consideramos que no es la única responsable. En política, los lugares donde te toca actuar son importantes y ser viceministro de cualquier país es un cargo de relevancia política, lo que decimos es que no fue la única responsable y que deberían, todos los que tuvieron responsabilidad en este tema, colocar la renuncia en la mesa del presidente”, concluyó.

