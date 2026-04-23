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“Se le ven todos los tendones”: hombre de 85 años fue atacado por perro pastor belga

Un hombre de 85 años sufrió lesiones de consideración al ser atacado por un perro de gran tamaño. El hecho ocurrió en la calle Spencer casi Cambay, en la zona de Maroñas.

Nicole, nieta del octogenario, explicó en declaraciones al noticiero Telenoche que el incidente se produjo cuando el hombre sacó a pasear al can como lo hacía cada día.

“Se enredó en la cadena, se cayó y el perro lo empezó a atacar. Lo mordió en la cara”, dijo la joven. Durante el reportaje, mostró que en el lugar había “sangre por todos lados” y explicó que su familiar sufrió graves lesiones en el rostro. “Se le ven todos los tendones”, detalló.

Posteriormente, la mujer contó que el animal no fue siempre propiedad del anciano. “Era de mi padre, que falleció el año pasado”, dijo, y añadió que el perro ya había protagonizado antes episodios de agresividad. Por ello, la familia había intentado gestionar una solución ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), sin obtener respuesta.

Ahora, Nicole busca encontrar un nuevo destino para el animal.

“Pedimos algún tipo de ayuda para el perro, para que él tampoco pase mal, pero no podemos seguir teniéndolo acá”, resumió.

En febrero pasado, se hizo viral un grave caso de agresión protagonizado también por un perro de raza pastor belga, ocurrido en México. En esa ocasión, el animal atacó a una niña de siete años y le provocó graves heridas en el cuero cabelludo.