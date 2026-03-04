Internacionales

Terrible: niña recibió 68 puntos en la cabeza tras ataque de su perro, un pastor belga

Una niña de 7 años resultó con heridas de consideración tras ser atacada por un perro de raza pastor belga malinois en la ciudad de Frontera, en el estado mexicano de Coahuila.

El episodio ocurrió el 27 de febrero en el patio de la vivienda familiar.

Tal como se aprecia en las imágenes, la niña y su hermana menor se encontraban en el lugar con el can cuando, de forma repentina, este adopta una actitud agresiva y derriba a la niña. Una vez que la pequeña cae al suelo, el animal la muerde detrás de la cabeza y forcejea de manera sostenida, provocándole lesiones.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD



Según informó el medio local Posta Coahuila, la menor fue asistida en primera instancia en la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Frontera, donde se constató que presentaba cinco heridas profundas en el cuero cabelludo y un desprendimiento parcial de piel.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde se la sometió a una intervención quirúrgica que se extendió durante seis horas, en la que recibió 68 puntos de sutura.

Tras la operación, su estado de salud fue reportado como estable y permanece bajo observación médica.

El perro involucrado, identificado como Pilo, permanece aislado en el domicilio y, según se indicó, presenta signos de estrés. La familia analiza qué medidas adoptar respecto al animal, mientras que la niña manifestó su deseo de que no sea sacrificado.

En paralelo, autoridades y profesionales veterinarios evalúan la situación en función de la seguridad y el bienestar de los involucrados.