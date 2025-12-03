Locales

¿Se corta la racha de fines de semana con lluvia? Lo que vendrá luego del calor

El “subibaja” que ha caracterizado el tiempo en la actual primavera parece lejos de terminar, y buena prueba de ello serán los próximos cinco días: se espera calor intenso seguido de una sensible caída en la temperatura, y lluvia.

Sin embargo, hay una buena noticia: podría romperse el ciclo iniciado en setiembre que hizo que las precipitaciones tuvieran la malhadada ocurrencia de coincidir con el fin de semana.

Esta mañana, el meteorólogo Guillermo Ramis señaló en su espacio en Informativo Sarandí que, si bien en la presente jornada hará calor, el “adelanto del verano" llegará mañana y pasado, con máximas de 30 y 32 grados respectivamente. Aunque se trata de temperaturas tórridas, quedan algo por debajo de los 34 que pronosticó para el área metropolitana su colega Nubel Cisneros.

Para tristeza de los amantes del calor, esa calidez no durará. Según Ramis, el viernes “pasa un frente frío”, cuya consecuencia es una baja notoria en el termómetro, con máximas de 23 y 24 grados el sábado y el domingo, días que también serán ventosos.

Más allá de la refrescada, ambos serán días disfrutables al aire libre, ya que las lluvias de fin de semana darán una tregua, aunque breve. De acuerdo con el profesional, en la tarde y noche del lunes llegan los chaparrones y el martes "estará complicado, con lluvia durante todo el día”.

En similar sentido discurre el pronóstico publicado en redes sociales por el meteorólogo Mario Bidegain, basado en datos del modelo GFS, creado y utilizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense.

Según el experto, “una depresión atmosférica podría afectar el martes el Río de la Plata y zonas costeras de la provincia argentina de Buenos Aires y Uruguay”. Dicha depresión “vendrá acompañada de lluvias y vientos, en especial sobre la frontera” entre ambos países y el estuario platense.

Depresión atmosférica podría afectar Río de la Plata y zonas costeras de #PBSAS (ARG) y #Uruguay el próximo Mar09dic según #GFS. Vendrá acompañada de lluvias y vientos en especial sobre frontera ARG/URU y estuario del Río de la Plata. Se acompañará evolución de los pronósticos. pic.twitter.com/AF2aew0TY4 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) December 3, 2025