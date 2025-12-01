Locales

Meteorólogo anunció la primera ola de calor para Uruguay con 42 °C: cuándo y dónde será

Montevideo Portal

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que a partir de este martes habrá un aumento sostenido de la temperatura en Uruguay, que seguirá durante varios días e incluirá también al próximo fin de semana.

Si bien el tiempo puede tener alguna desmejora breve producto de un sistema de alta presión que afecta a la región, Cisneros indicó que “es muy destacada” en los pronósticos “una ola de calor que comienza a gestarse a partir de mañana y se mantendrá hasta el próximo lunes”.

En este sentido, precisó que en los departamentos del norte y litoral del país la temperatura alcanzará los 42 °C mientras que en el área metropolitana las máximas rondarán entre los 32 °C y 34 °C.

Cisneros aseguró a Montevideo Portal que será la “primera ola de calor del verano”. “Llama la atención, si nada cambia, la cantidad de días durante los que se desarrollará el fenómeno”, sostuvo.

Tras el aumento de la temperatura, se prevé que a partir de la semana que viene el tiempo desmejore producto de la llegada de un frente frío que chocará con la masa de aire caliente que azotará a Uruguay a partir del martes.

El sitio especializado en clima, Windy, coincide con las pronóstico de Cisneros y muestra un aumento de la temperatura a partir de la tarde de este martes.

Según el mapa, que toma el modelo GFS, el viernes será el peor día en Uruguay.

