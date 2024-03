“Se acerca un barco” y “el puente está caído”: publican audios de la Policía de Baltimore

La Policía de Baltimore publicó este miércoles los audios de los agentes que vieron cómo el barco mercante Dali se aproximaba al puente Francis Scott Key pocos minutos antes de chocarse, un suceso que acabó con la vida de al menos seis latinoamericanos que trabajaban en labores de reparación.

“Necesito a uno de ustedes en el lado sur, uno de ustedes en el lado norte. Detengan todo el tráfico en el puente (...) Se acerca un barco que acaba de perder el rumbo”, afirma un oficial de policía al comienzo del audio, marcado 90 segundos antes de anunciar la caída total del puente.

Dos agentes responden que lo están haciendo mientras otro pregunta: “¿Hay algún equipo trabajando en el puente en este momento?”.

En el audio, editado, que dura un minuto y medio, otra persona responde que hay un equipo trabajando y el agente al mando le pide que busque al encargado para “sacarlos temporalmente del puente”. Los agentes aseguran el tráfico en el puente, tan sólo 60 segundos después de la primera comunicación.

Unos 30 segundos después se escucha cómo uno de los policías afirma: “¡Se acaba de caer todo el puente!”.

“¿Sabemos si todo el tráfico está detenido?” pregunta el mando superior, y el policía responde con la voz nerviosa: “No puedo pasar al otro lado, señor, el puente está caído”.

Los hechos ocurrieron el martes de madrugada, cuando el buque Dali, con bandera de Singapur, sufrió un apagón energético tras salir del puerto de Baltimore y se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, que colapsó en cuestión de segundos.

Ocho empleados de la constructora Brawner Builders, que se encontraban tapando baches del puente, cayeron a las oscuras aguas del río Patapsco, de los cuales solo dos pudieron ser rescatados.

Tras una intensa búsqueda contra reloj que duró casi todo el día, las autoridades dieron por muertos a los seis desaparecidos y anunciaron que reactivarán la búsqueda de los cuerpos el miércoles.

Antes de la colisión, la tripulación del portacontenedores lanzó un aviso de emergencia, lo que permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos en el puente y evitar una tragedia mayor.

Dos mexicanos, un salvadoreño, un hondureño y dos guatemaltecos son las nacionalidades de los fallecidos.

Las autoridades confirmaron sus nacionalidades, aunque sólo se conoce el nombre de dos ellos: el salvadoreño Miguel Luna y el hondureño Maynor Suazo.

