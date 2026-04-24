“Sano” y “buen compañero”: así recordaron a Santiago, joven de 22 años asesinado en Prado

El barrio Prado está conmocionado por el asesinato de Santiago, un joven de 22 años que circulaba en una moto con su novia. Según personas cercanas a la víctima, el homicidio se dio cuando intentaron robar el vehículo, que se había comprado hacía una semana y usaba para trabajar como repartidor de comida.

Un compañero de trabajo de la pizzería Los Pepes recordó a Santiago, a quien describió como “un muchacho sano”. Ricardo, también repartidor, dijo que el joven “era un buen compañero”.

“No consumía drogas. Era un muchacho sano. Tenía toda una vida por delante. Lo mataron para robarle la moto; una cosa que no se entiende”, lamentó en diálogo con Telemundo.

El ministro del Interior, Carlos Negro, también se refirió al asesinato de Santiago, al que tildó como uno de los “casos que conmueven de forma particular” y se mostró “optimista de que se va a aclarar”.

Tal como informáramos, Santiago y su novia iban en una moto cuando, en la rotonda de Millán y Luis Alberto de Herrera, fueron interceptados por otra moto en la que viajaban dos individuos que habrían intentado robarles el vehículo.

El episodio ocurrió sobre las 4:00 en las avenidas Delmira Agustini y Buschental, cerca del puente sobre el arroyo Miguelete y el rosedal del Prado.

Se produjo entonces una persecución que culminó trágicamente en la ya mencionada esquina, cuando los delincuentes abrieron fuego y alcanzaron al motociclista.

El herido, quien no tenía antecedentes penales, fue trasladado en auto por un particular hasta la policlínica Badano Repetto, donde se constató su deceso a causa de una herida de bala en el tórax.

Ahora, los investigadores trabajan en procura de identificar y capturar a los homicidas.