Prado: un joven de 22 años fue asesinado a disparos delante de su novia

Un joven de 22 años fue asesinado en la madrugada de este viernes en el barrio Prado, en un hecho que es investigado como un presunto intento de rapiña.
Según informó esta mañana el noticiero Telemundo, el episodio ocurrió sobre las 04:00 en las avenidas Delmira Agustini y Buschental, cerca del puente sobre el arroyo Miguelete y del rosedal del Prado.
Según refirió la novia del occiso, ambos iban en una moto cuando, en la rotonda de Millán y Luis Alberto de Herrera, fueron interceptados por otra moto en la que viajaban dos individuos que habrían intentado robarles el vehículo.
Se produjo entonces una persecución que culminó trágicamente en la ya mencionada esquina, cuando los delincuentes abrieron fuego y alcanzaron al motociclista.
El herido, quien no tenía antecedentes penales, fue trasladado en auto por un particular hasta la policlínica Badano Repetto, donde se constató su deceso a causa de una herida de bala en el tórax.
Ahora, los investigadores trabajan en procura de identificar y capturar a los homicidas.
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