Política

“Sanjurjo no me representa”, dijo Walter Verri por asesor colorado que trabajará con el FA

Montevideo Portal

El subsecretario de Industria y dirigente colorado, Walter Verri, respaldó los dichos del legislador de su partido Tabaré Viera, quien afirmó que la decisión del actual asesor del Ministerio del interior, Diego Sanjurjo, de continuar en el cargo, tras un acuerdo con las nuevas autoridades frenteamplistas, es “un error político”.

“Sanjurjo a mí no me representa. Lo que hizo, lo hizo a título personal. El partido no tomó ninguna decisión sobre la continuidad de él en el Ministerio del Interior”, afirmó este martes entrevistado en Desayunos informales (Canal 12).

En esta línea, Verri planteó que el mantenerse en su rol como asesor en seguridad “fue un ofrecimiento del él [por Sanjurjo] al gobierno electo y el gobierno electo entendió que era de recibo mantenerlo”.

“Creo que Sanjurjo tenía mucho interés en continuar y creo que se movió públicamente e hizo algunas declaraciones con la intención de seguir. Y el gobierno electo entendió que debía seguir y me parece bien, está dentro de sus libertades”, evaluó.

Pero consideró que “no pueden involucrar al Partido Colorado”. A Verri no lo representa Sanjurjo porque “no es un representante del PC” y “no está actuando en nombre del partido”.

“Es un integrante del PC, pero él ha tomado una decisión personal”, amplió. Sin embargo, aclaró: “El Partido Colorado es un partido de hombres libres: nadie lo va a juzgar por eso ni lo va a echar”.

“Su conducta sí la juzgamos, como juzgan la mía cuando hago algo al frente del Ministerio de Industria; es natural porque somos hombres públicos”, añadió.

Si el Frente Amplio hubiera querido integrar a miembros de la coalición como tales “tenía que haber sido en la mesa de negociación cuando se negocie la participación de los partidos de la oposición en el próximo gobierno”.

Consultado sobre si habló con Sanjurjo, el jerarca afirmó que no. “No corresponde, es una decisión de él; lo respeto, pero no representa al partido”, opinó.

“Puede ser positivo hacia el futuro y un activo importante para el partido; el tiempo lo dirá”, concluyó.



Montevideo Portal