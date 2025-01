Tabaré Viera respaldó a Bordaberry en crítica a blancos: “Se pone en riesgo la coalición”

En Perspectiva

La estrategia electoral para las próximas elecciones departamentales y municipales está tensando la relación entre los socios de la coalición republicana.

En una columna publicada el domingo en el diario El País, el senador elector por el Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry acusó al Partido Nacional (PN) de “perseguir su propio interés” de cara esos comicios.

Bordaberry aseguró que en varios departamentos los blancos están solicitando al Partido Colorado que realice acuerdos o no presente candidatos, bajo el argumento de bloquear un posible triunfo del Frente Amplio.

De acceder a la oferta del PN, Bordaberry afirma que el PC “no podrá tener candidatos ni a intendente ni a integrar las juntas departamentales” y que “el ciudadano colorado que quiere trabajar en lo departamental los próximos cinco años, de no presentarse el partido a la elección, no podrá hacerlo”.

Bordaberry planteó que, si accede a no presentar a sus candidatos a intendente, el Partido Colorado debe exigir condiciones a los blancos.

En conversación con En perspectiva, el senador colorado Tabaré Viera, que ha participado de las negociaciones por la estrategia electoral para las elecciones departamentales, aseguró que “es verdad que en varios departamentos se está planteando un apoyo electoral a candidatos del PN en mayo”.

“En algunos departamentos, habida cuenta del resultado de la elección nacional pasada, se proponen juntar fuerzas e ir bajo el lema del Partido Nacional”, detalló, y habló de San José, Paysandú, Rocha y Colonia.

Entonces detalló que la coalición llevó adelante “una mesa que duró un año para evaluar cómo concurrir a las elecciones departamentales de mayo”. “La postura formal del PC era la de concurrir en los 19 departamentos bajo el lema Coalición Republicana. Es una postura compartida por el Partido Independiente y por Cabildo Abierto”, expresó.

Según Viera, esta situación política “pone al Partido Colorado en una situación difícil”. “Por lo pronto no nos parece justo, porque nosotros planteamos ir bajo un mismo lema y, en ese caso, hubiera habido ciudadanos colorados que se habrían abstenido de ir en una lista a las elecciones internas para habilitar su nombre para mayo. Y no ocurrió eso: no hay colorados que se hayan abstenido en las internas y, por lo tanto, estén inhabilitados”, expresó.

“Si fuéramos en un acuerdo con el lema Partido Nacional, primero que no es lo mismo, por un tema de partido. Pero, además, no podríamos ir con dirigentes (alcaldes) de nuestras filas”, expresó.

De todos modos, Viera asumió que “siempre hay posibilidades de acuerdo en política”. “Pero el PC va a establecer seguramente algunas condiciones”, contrastó.

En este punto, el colorado enumeró las condiciones que planteó Bordaberry en su columna, entre ellas, que se habilite el voto cruzado entre el candidato a intendente de un partido y el candidato a alcalde de un lema diferente. Y, además, que el PC exija para la elección departamental de 2030 que la coalición republicana se presente en todos los departamentos.

El legislador se definió como “municipalista” por reivindicar a los intendentes. “He sido intendente durante 10 años de Rivera, me parece que no hay cargo más ejecutivo y constructivo que los gobiernos departamentales. Por lo tanto, cualquier acuerdo no debe pasar por juntarnos para ganarle a tal o cual partido, sino por lo que vamos a hacer”, expresó.

Consultado sobre la falta de incentivos que tienen los blancos para presentar candidaturas conjuntas en los 15 departamentos en donde actualmente gobiernan, afirmó que “es cierto”, pero que “hay que prender las luces largas”.

“Lo que insistimos es que la coalición debe avanzar a su concepción, no hacia un partido único, pero como coalición debe avanzar en su institucionalidad y en el ámbito de aplicación. No puede quedar solo para ser gobierno, porque ahora ya no lo somos”, razonó.

Entonces proyectó: “Debe avanzar de lo nacional a lo departamental porque, si no, una cosa pone en riesgo la otra”. “Muchos dirigentes sienten que para la elección nacional cuando se precisa para una segunda vuelta, allí está para acordar el PC, pero en la elección departamental hay una especie de avasallamiento hasta de dirigentes en distintas listas y lugares de gobierno. El partido se va debilitando”, analizó.

“Se pone en riesgo un instrumento de gobierno como sin dudas lo es la coalición republicana”, concluyó.

Por otra parte, fue consultado sobre su postura de rechazo a la incorporación del colorado Diego Sanjurjo en el nuevo gobierno de Yamandú Orsi continuando con su función de asesor del Ministerio del Interior.

“Sanjurjo está en todo su derecho. Pero nos llamó la atención que tuvo el apoyo público de dirigentes del sector Unir del PC y eso nos pareció mal, nos parece que es un doble rasero”, expresó.

En este punto desarrolló su postura: “Hace pocos días cuando Vamos Uruguay decidió hacer una ronda de saludos y de presentación a los candidatos de todos los partidos del próximo gobierno, recibimos duras críticas de ese sector porque lo habíamos hecho a nivel sectorial. Y era un simple diálogo. Ahora esto pasa de diálogo: hubo un diálogo, una negociación y la aceptación de un cargo”.

Montevideo Portal